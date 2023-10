Thomas Gary Dunnam | Nekrolog

Thomas Gary Dunham



VICTORIA – Thomas Gary Dunham se narodil 4. srpna 1943 ve Winters v Texasu Annie Grahamové a Johnu Thomasi Dunhamovi. Přibližně ve věku 10 let se Gary přestěhoval se svými rodiči a mladším bratrem Barrym do Big Spring v Texasu, kde Gary navštěvoval střední školu, kterou ukončil v roce 1961. Gary pokračoval ve vzdělávání a odešel na University of North Texas, kde získal titul v oboru hudební výchova. V roce 1965. Po čtyřech letech služby v armádní bezpečnostní agentuře, kde byl Gary umístěn v Turecku, učil dva roky školu mimo Dallas v Texasu. V roce 1971, když mu bylo 28 let, se Gary přestěhoval do Victorie v Texasu, kde by si udělal svůj domov po zbytek svého času.

Po přestěhování do Victorie začal Gary pracovat se svým dobrým přítelem Robinem Frielsem, který se stal mentorem a byl pro něj druhým otcem. Pan Friels sdílel a podporoval Garyho vášeň pro hudbu a filmy. Gary se vyučil stavbou varhan a pracoval na částečný úvazek v divadle Frels Lone Tree Theater. Právě zde Gary rozvinul svou zálibu v pobuřujících vtipech a lásku ke slavnému Frelsbergerovi. Právě v drive-in divadle potkal také svou první manželku Cindy Bridges. Na začátku roku 1983 oslavili narození své dcery Katherine, ale později se rozešli.

V roce 1986 potkal Gary lásku svého života – Sharon Duncan Steen, což vedlo v roce 1992 k jejich nevyhnutelné svatbě.

Zatímco pracoval jako úspěšný specialista na varhany a manažer kina, našel Gary na podzim roku 1996 své skutečné povolání, které dokonale spojilo jeho lásku k historii a umění. Po naléhání své manželky Sharon, která ho podporovala, se rozhodl ucházet se o pozici generálního ředitele společnosti Victoria Preservation Inc. a navzdory obavám z nedostatku formálního vzdělání v této oblasti byl nakonec vybrán z 43 uchazečů a zajistil si role. .

Jak říká Gary: „Neobnovujete budovy, abyste přilákali turisty, aby je viděli. Jste zapojeni do památkové péče, protože komunita by měla mít identitu související s její historií.“ Viktoriánská architektura nalezená v Texas Crossroads. a začala se účastnit prohlídek domů VPI, které povzbuzovaly majitele domů, aby si dávali pozor na historické značky. Chytře je lákal, aby na prohlídku umístili své domovy tím, že prozkoumá a sepíše podrobnou historii domu. pro ně, stejně jako vydražení exkluzivních Progresivních večeří v domech různých členů po celém městě na sbírku Peníze na organizaci.

Kromě své role ve Victoria Preservation Inc. se Gary v roce 2001 také stal ředitelem Victoria County Heritage. Obnova budovy soudu v okrese Victoria z roku 1892 je jedním z jeho nejpyšnějších úspěchů. Dlouhé hodiny tvrdé práce spolu s dlouhým seznamem přátel, kteří se nakonec stali spíše rodinou, vedly k tomu, že Victoria získala 83 % hlasů pro schválení dluhopisu na financování obnovy. To vedlo k tomu, že Victoria County Court byl uznán v 10 nejlepších okresních soudech z 254 okresů v Texasu.

Gary také vedl vytvoření oblíbeného každoročního Victoria Cemetery Tour, počínaje exkurzemi pro školní děti a většinu výzkumu a dokumentace dokončil sám. Byl to jeden z mnoha chytrých způsobů, jak upoutat pozornost lidí a přimět je k tomu, aby je fascinovala historie. Tyto prohlídky si rychle získaly velký zájem, a tak byly v roce 2004 konečně zpřístupněny veřejnosti a pokračují dodnes. Garyho talent rýpat se v archivech a spřádat dobré historky, oživovat historii na svých mnoha turné a mediálních rozhovorech o komunitě, kde začal svou oblíbenou citací Johna Steinbecka: „Jak to máme vědět? Jsme bez naší minulosti? „

Garyho rozsáhlé hodiny výzkumu také pomohly oficiálně uznat národní historickou stezku Camino Real de los Tejas v hrabství Victoria v roce 2004. V roce 2008 se Gary připojil k představenstvu Camino Real Historic Trail Commission a později se stal tajemníkem Camino Skutečné představenstvo.

Gary nakonec odešel z Victoria Preservation Inc. a Victoria County Department of Heritage v listopadu 2012, ale nadále slouží jako člen Victoria County Historical Commission včetně spolupředsedy výboru Historic Markers Committee a také tajemníka představenstva El Camino. Členové představenstva. On a Sharon byli velkými zastánci muzea Neve a v průběhu let uspořádali mnoho uměleckých výstav. Pár se také skvěle bavil při společných komunitních projektech, jako je výroba kuchařky VPI z roku 2011 „The Culinary Crossroads of South Texas“, která předváděla rozmanité kulturní dědictví místních rodin, včetně rodin českých, německých, řeckých, italských a dalších. Afroamerický a mexický původ.

Odrážel jeho tvůrčí talent a byl hrdý na to, že je spoluautorem dvou knih vyzdvihujících historii Victorie a okolí. „Historic Homes of Victoria County“ vydává Victoria Preservation Inc. „Všechny domy byly natřeny bílou“ vydává Texas A&M University Press.

Byl Garyho odchod do důchodu plný věcí, které miloval nejvíc? Rodina, přátelé, cestování, skvělé jídlo, klasická hudba, hromady knih, umění a samozřejmě jeho a Sharoniny slavné večeře!

Po vášnivém boji s rakovinou Gary zemřel pokojně doma, podle svých vlastních podmínek.

Garymu předcházeli jeho rodiče Annie Graham a John Thomas Dunham, jeho bratr Barry Dunham a jeho manželka Sharon Dincans Steen. Zůstala po něm jeho dcera Katherine Elizabeth Dunham Tretter (Kevin) z Round Rock, Texas, jeho syn Lias Jeff Steen (Barbara) z Houstonu, nevlastní dcera Shannon Steen Mann (Jamie) z Houstonu, nevlastní syn David Jennings Steen (Yunieth) z Austinu, a také šesti úžasným vnoučatům, kteří mu přinesli tolik štěstí a láskyplně mu říkali „Papi“. Garyho také přežila jeho švagrová Mary Dunham z Big Spring, synovec Sean Dunham (Heather) z Lubbocku, neteř Annalize Dunham (Sean) Gordon ze San Marcos, neteř Shanna Michaela Dunham z Austinu a neteř Victoria Nicole Dunham z Austin. .

Rodina je nesmírně vděčná za soucitnou podporu jeho přátel a milujícího týmu pečovatelů. Při soukromém obřadu bude Garyho popel pohřben na hřbitově Evergreen vedle Sharon. Oslava Garyho života se plánuje na nějakou dobu v blízké budoucnosti.

Místo květin prosím uložte trochu historie a přispějte na něco krásného!

Jak Gary často říkal: „Je to jako poslední kapitola historie…která nikdy nebude napsána…!“