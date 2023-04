Kvitová naštvala Rybakinu kvůli Miami Women’s Championship – NBC6 South Florida

Dvanáctá nasazená Petra Kvitová vyhrála Miami Open ve svém 13. vystoupení, když v sobotu porazila sedmou nasazenou Elenu Rybakinu v maratónském tiebreaku 7-6(14), 6-2.

Třiatřicetiletá Kvitová, která je o 10 let starší než její soupeřka, přerušila 13zápasovou sérii výher Rybakiny a zastavila svou nabídku na Sunshine Double (Indian Wells a Miami Open).

S vůlí, pevnou obranou a strhujícím vítězným forhendem na jeden úder v mrtvém závodě, který nadchl publikum ve druhém setu, získala levoruká Kvitová svůj 30. titul ve dvouhře na okruhu WTA a první od roku 2018 v Madridu.

Poté, co Rybakina trefila dlouhý forhend na mečbol, Kvitová zvedla ruce a položila si ruce nad hlavu. Zlomilo se to jen jednou v zápase. Bylo to její 41. účast ve finále WTA, ale první finále v Miami. Poskočilo by také do první desítky.

„Považuji za pozitivní, že stále mohu hrát s těmi nejlepšími,“ řekla Kvitová, která si odnesla první cenu 1,26 milionu dolarů. „Jsem hrdý, dokonce i ve svém věku, že mohu vyhrávat velké turnaje.“

Kvitová, která pochází z Česka, se postavila proti tomu, že Wimbledon letos přijal ruské hráčky. Rybakina, wimbledonská šampionka, pochází z Moskvy, ale reprezentuje Kazachstán.

Bývalá wimbledonská šampionka Kvitová vyhrála první set tiebreaku 16:14 na svůj pátý setbol. Roztřesená Rybakina náhle zasáhla dlouhý forhend a ukončila 22minutový tiebreak. Neporažení 7:0 v tiebreaku v roce 2023.

„Tiebreak by rozhodl celý zápas,“ řekla Kvitová. „Tiebreak – ach můj bože – byl nejdelší v mé kariéře. Vyhrál jsem tiebreak, emocionálně jsem byl na lepší straně. Po tiebreaku jste viděli koule. Byly to velké, nadýchané koule.“

Rybakina, která vyhrála v Indian Wells, přiznala únavu po cestovním tiebreaku. Ladies Tour brzy zamíří na antukovou sezónu do Evropy.

„Myslím, že druhý set obecně nebyl po prvním jednoduchý,“ řekl Rybakina. „Myslím, že ve druhém byla také o něco volnější na zásah, možná trochu více riskovala. Myslím, že ve druhém jsem nezůstala disciplinovaná a byla jsem trochu uspěchaná,“ ​​řekla.

Set trval 66 minut, během kterých si každý hráč držel podání až do stavu 4-4 a poté si vyměnil přestávky na podání. Rybakina skončila s 10 esy v prvním setu a zároveň vytvořila rekord pro většinu es na turnaji WTA, čímž překonala značku Madison Keysové. Rybakina, který měl v zápase 12 es, zakončil turnaj s 69 esy pro turnaj.

Kvitová brejkla Rybakinu ve druhém gemu druhého setu bekhendovým returnem podání, aby se dostala do vedení 2:0 a série Rybakinové brzy skončila.

„Možná, že kdyby se první skupina vydala mým směrem, bylo by to jiné,“ řekla Rybakina. „Protože jsem byl fyzicky unavený, a proto jsem neměl disciplínu.

Finále mužské dvouhry se koná v neděli a střetne se v něm Yannick Sinner, který překvapivě vyšel ze semifinále z obhájce titulu Miami Open Carlose Alcaraze, proti Daniilu Medveděvovi.

Medveděv vyhrál 23 ze svých 24 zápasů a minulý měsíc v Rotterdamu ve finále porazil Sinnera. Sinner, 10. nasazený z Itálie, vede 0-5 proti Medveděvovi a vyšel z třísetové, tříhodinové fyzické války s Alcarazem, která skončila v pátek pozdě večer.

Ve finále mužské čtyřhry porazili Santiago Gonzalez a Edouard Roger-Vasselin Austin Krajesek a Nicholas Mahut 7-6(4), 7-5.

AP Tennis: https://apnews.com/hub/tennis a https://twitter.com/AP_Sports