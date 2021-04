Letuška a Čad se stěhují do Kalifornie, aby získali daňový kredit

Dva televizní seriály přesouvají produkci do Kalifornie, aby využily 25% daňového kreditu státu k přemístění programů The Kalifornská filmová komise Oznámeno v pondělí.

“HostitelA „Na HBO Max a komiksové sérii TBS“ČadSvou druhou sezónu se přestěhují do Kalifornie. “Letuška” zahájila svoji první sezónu v New Yorku, zatímco „Čad“ přichází z Vancouveru.

Více z rozmanitosti

Letuška, v hlavní roli s Kaley Cuoco, se připravuje na daňový kredit 11 milionů dolarů na základě předpokládaných kvalifikačních výdajů ve výši 44 milionů dolarů. Čad je nastaven na příjem 3,6 milionu $ za kvalifikační výdaje 14,4 milionu $.

Stát každoročně přiděluje 66 milionů dolarů na záruku televizních programů, které se stěhují do Kalifornie, což je pětina z programu 330 milionů dolarů. Přitahování televizní produkce z konkurenčních států i ze zahraničí je jednou z hlavních priorit kalifornského programu.

Nová nebo opakující se představení mají nárok na 20% podporu způsobilých výdajů – stejná sazba jako u studiových filmů. Přenos nezávislých televizních pořadů a filmů získá dalších 5%.

Tato pobídka však nestačila na záchranu show Disney Plus „Správná věc“. Přehlídka, která se točí kolem prvních let vesmírného programu, zahájila svou první sezónu na Floridě. Minulý podzim provize Měl tu show Daňová pobídka k přesunu výroby do oblasti San Diega. Ale Disney Plus Show zrušena Začátkem tohoto měsíce to producenti přehlídky stáhli ze státního programu 15. dubna.

K dnešnímu dni bylo uděleno celkem 23 kreditů na přesídlení, včetně sedmi z New Yorku a pěti z Vancouveru. Program také přinesl vystoupení z Texasu, Severní Karolíny, Floridy, Louisiany, Marylandu a New Jersey – stejně jako z Irska a České republiky.

Příběh pokračuje

Podle údajů poskytnutých Kalifornskou filmovou komisí bude The Flight Attendant natáčet svou druhou sezónu v průběhu 72 dnů s posádkou 143 a posádkou 242. A posádka 200.

Další období pro zasílání televizních pořadů bude od 14. do 21. června.

Nejlepší sestava

Podepsáno pro Zpravodaj je různorodý. Nejnovější zprávy sledujte na adrese Sociální síť FacebookA Cvrlikání, A Instagram.