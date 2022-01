Od Blackburnu po Star Wars: The Game Guy’s Unexpected Journey

Expert na videohry, který se narodil a vyrostl v Blackburnu, nyní pracuje na některých z největších her Star Wars všech dob.

Michael Cottam, 58, se vyučil jako elektro učeň, když v 80. letech pracoval v kancelářích Lancashire Evening Telegraph. Tam snil o tom, že jednoho dne bude pracovat ve Star Wars.

Nyní žije v Xi’anu v Číně a je vedoucím uměleckým ředitelem, který vede šest projektů na vytvoření 3D návrhů, které budou hrát miliony hráčů.

V současné době pracuje na třech nejnovějších hrách Star Wars a prozradil, že jeho budoucím snem je dostat se na Mars na palubě vesmírné lodi Elona Muska.

Je to na hony vzdáleno střední škole St Francis a Darwen Vale, kterou Michael navštěvoval v 70. letech, kdy byl propuštěn první film Star Wars.

Řekl: „Bydlení ve Feniscowles bylo skvělé, protože kolem něj bylo hodně venkova. Byli jsme velmi dobrodružní a bylo to skvělé hřiště. Mému mládí dominovaly Hvězdné války a já jsem strávil spoustu času kreslením a stavbou vesmírných lodí.“

V roce 1982 byl Michael elektro učeň pracující pro WH Smiths Electrical LTD. Kromě kabeláže budovy Lancashire Evening Telegraph pracoval na instalaci vůbec prvního digitálního tiskového stroje a počítačů, které šíří zprávy na webu.

Řekl: „Mou poslední prací v budově bylo instalovat další zásuvku v redakci na Štědrý den, v týdnu, kdy byla budova otevřena.

„Vzhledem k tomu, že jsem byl ještě mladý učeň, bylo mým úkolem přijímat snídaně a obědy pro elektrikáře. Slaninové sendviče z pouličního vyzvednutí a ryby s hranolky z lodi Hake poblíž ulice.“

„Takže můj sen pracovat pro George Lucase byl skutečně na Galaxii Far, Far Away. Abych svůj sen udržel naživu, vzpomínám si, že jsem maloval během přestávek u dřevěných stolů v pracovně vedle Telegraphu.“

Michael na obrázku v Lancashire Evening Telegraph a na schodech Skywalker Ranch o několik let později

Michael žil nějakou dobu v Darwinu v roce 1990 a pracoval v ICI Perspex, kde ho jeho šéf seznámil s počítači a lidmi v herním průmyslu, a později se setkal s Chrisem Robertsem (který v současnosti vyrábí Star Citizen) a Richardem Garriottem z Origin Systems, když navštívil Austin. , Texas v USA.

Řekl; „To bylo, když jsem pracoval s Paulem Steadem. Později jsem se dozvěděl, že modely byly prvními 3D modely ve hře (na světě) pro hru s názvem Wing Commander III.“

Krátce po jeho práci na Privateer II the Darkening, prvním interaktivním filmu s Clivem Owenem, Christopherem Walkerem, Davidem Warnerem, Johnem Hurtem a dalšími vesmírnými hrami, jako je Dark Light Conflict, Star Trek Invasion a Starlancer – vesmírná hra společnosti Microsoft.

Říká, že jeho láska k počítačům a vesmíru byla něčím, co ho motivovalo k učení a růstu.

Michael četl o nové farmě v San Rafael v Kalifornii, kde natáčeli Hvězdné války, zatímco pracovali pro telegraf.

Nechal si v peněžence obrázek přepychové knihovny toho, čemu právě říkali Skywalker Ranch; Bylo to vytaženo z časopisu.

Řekl; „Snil jsem o tom, že tam jednoho dne půjdu a vyndám z jedné z polic knihu, bílou knihu, kterou vidím na obrázku.“

Michael se tam dostal v roce 2000 a dodal: „Bylo to všechno, o čem jsem kdy snil; konečně jsem vzal tuto knihu z police a dokázal, že všechno je možné.

„Nikdy nezapomenu na časopis, že všichni umělci, kteří vytvořili Star Wars, bydlí v kondominu poblíž farmy. Vlastně jsem se přestěhoval do stejné nemovitosti, aniž bych to věděl, a spřátelil jsem se s lidmi, které jsem měl rád.“

V roce 2017 se Michael přestěhoval do Číny poté, co produkoval hry v České republice, Indii, Singapuru, Austrálii, Kanadě, USA a Velké Británii. Michael nedávno pracoval na významných produkcích, jako je CrossFireX, Call of Duty a Medal of Honor.

Řekl: „Jsou Vánoce a znovu jsem přemýšlel o tom, jak jsem se dostal do Číny a chtěl jsem jen dát ostatním mladým lidem vědět, že všechno je možné – stačí to zkusit.

„Pokud dokážu splnit své sny, mohou to udělat i všichni ostatní. Moje další zpráva je možná z Marsu, už na to trénuji! Nikdy nepodceňujte sílu.“