San Jose Sharks může v úvodním zápase postrádat Barabanova a Notivaru

SAN JOSE – Alexandre Barabanov a Marcos Notivara se kvůli zranění nekvalifikovali a od pátku nebylo zaručeno, že oba hráči budou příští týden k dispozici pro první dva zápasy základní části San Jose Sharks v České republice.

Trenér Sharks David Quinn řekl, že Barabanov a Notivara mají stále zranění v dolní části těla a že on a tým nebudou vědět až do soboty, zda některý z hráčů pocestuje do Evropy.

Barabanov a Notivara nehrají v žádném z pátečních split her Sharks v Las Vegas a Anaheim. V sobotu Sharks odletí do Německa a v úterý sehrají v Mercedes-Benz Areně exhibiční zápas proti Isberenu Berlín.

San Jose zahájí základní sezónu příští pátek a sobotu proti Nashville Predators v pražské O2 Areně.

Mluvčí NHL potvrdil, že Sharks mohou do Evropy přepravit maximálně 27 hráčů, takže se tým může zdráhat přivést Barabanova a Notivaru do zahraničí, pokud existuje nějaká otázka, zda mohou hrát.

Bez ohledu na to, jít bez Barabanova nebo Nutivaary na jakkoli dlouhou dobu by otestovalo hloubku týmových žraloků, kteří již mají svůj podíl na seznamu úkolů.

Barabanov byl v minulé sezóně klíčovým ofenzivním přispěvatelem, když hrál za Sharks s Timo Maierem a Thomasem Hertelem, a Notivara otevřel tréninkový kemp po boku Erica Carlsona v nejlepším obranném duu San Jose.

„Cítím s nimi osobně a rozhodně s námi cítím,“ řekl Quinn. „Když jsou hráči v pozici, ve které jsou – s pozicemi, na kterých zde začínali – není snadné se zranit a nemít možnost využít příležitosti.“

„Takže je mi z nich osobně špatně a rozhodně je mi špatně i z nás jako týmu.“

Quinn řekl, že Notivarovo zranění v dolní části těla souvisí s nemocí, kterou měl v minulé sezóně, kdy vynechal 81 z 82 zápasů základní části a všechna dvoukolová play-off Floridy.

Nutivaara hrál minulou neděli předsezónní zápas doma proti Los Angeles, ale druhý den se necítil dobře a tento týden zůstal mimo led.

„Byla to pro něj těžká jízda,“ řekl Quinn o Notivaře. „Bojuje a dělá vše, co může, a doufám, že se bude cítit lépe (v sobotu).“

Možná ne náhodou podepsal Friday Sharks obránce Scott Harrington na roční dvoucestnou smlouvu.

Harrington podepsal profesionální zkušební smlouvu na začátku září, ve čtvrtek bruslil s Carlsonem na tréninku a vypadá to, že se s dvojnásobným vítězem Norris Cupu spojí v pátečním předsezónním zápase s Vegas Golden Knights v T-Mobile Areně.

„Opravdu dobře brání, umí přihrávat míče, dostává penalty a je to dobrý člověk, který do týmu vnáší charakter,“ řekl Quinn. „Takže je to důležitý hráč a od té doby, co je tady, hraje na maximum.“

Pokud se Nutivaara do soboty nezlepší, je také velká šance, že Harrington bude na letu do Evropy.

„Snažte se být konzistentní, hrát dobře kotoučem, podporovat spěch, když je to možné, a být těžké proti němu hrát,“ řekl Harrington o své technice. „To jsem se snažil dělat a stále se snažím zlepšovat se každý den.“

Barabanov ve čtvrtek krátce lyžoval, ale na žádné z pátečních ranních žraločích lyží nebyl na ledě. Barabanov, který v minulé sezoně nasbíral 39 bodů v 70 zápasech, se minulou sobotu zranil na tréninku.

„Dneska to nebylo cool,“ řekl Quinn o Barabanovovi.

V posledních dnech Luke Kunin bruslil s Meierem a Hertlem a zkoušel a všichni tři byli součástí týmu, který cestoval hrát Golden Knights.

Pokud Barabanov zůstane stranou a Koonen zaujme jeho místo v horní linii Sharks, jedním z Quinnových kroků by mohlo být vzít Thomase Bordella nebo Williama Ecklunda na křídlo ve třetí lajně s Nickem Boninem a Noahem Gregorem.

„Jsem opravdu otevřený všemu. Pro mě není děsivé být na křídle,“ řekl Bordello. „Jste na ledě, hrajete hokej.“ Takže to vlastně není tak složité. Jestli to ode mě (královna) potřebuje, tak to udělám.“

Bordeleau a Eklund v minulé sezóně okusili NHL a v Quinnových očích měli dobré táborníky.

Quinn řekl, že Eklund se učí více o důslednosti a hraní hokeje 5 na 5, zejména mimo puk.

„Určitě ukazuje svou schopnost hrát v této lize a být v této lize dobrým hráčem, takže se mi líbilo, co jsem viděl,“ řekl Quinn.

Žraloci dostali dobré zprávy ze zranění v pátek, kdy byl křídelník Oscar Lindblom plně zapojen do jednoho z ranních spřežení týmu.

Lindblom neodehrál žádný z přípravných zápasů týmu, protože se vypořádal se zraněním horní části těla, které zůstalo v San Jose, ale řekl, že se cítil lépe, než se očekávalo, když byl v pátek na ledě. Navzdory tomu Lindblom zůstal v pátek v San Jose, protože předtím chtěl před odletem do Berlína znovu trénovat v Severní Americe.

Lindblom trochu dohání, poté co vynechal pár dní v táboře, ale má ještě týden na to, aby se dostal do kondice.

„Musím trénovat trochu tvrději a dostat své plíce zpět,“ řekl Lindblom, který lyžoval s Loganem Couturem a Kevinem Labancem, když byl zdravý. „Ale dnes jsem se cítil opravdu dobře a pak tu budeme mít týden navíc, abychom mohli začít, takže si myslím, že to bude v pořádku.“