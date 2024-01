Vnuk: Počet dětí uprchlíků znamená, že Wintonův „velkolepý“ film dnes rezonuje

„Jeden život jsem viděl už třikrát a neztratil svůj emocionální dopad. Pro mě osobně je těžké být v tom objektivní, protože je založen na knize mé matky.

Sir Nicholas Winton se svou dcerou Barbarou|Foto: Jiří Hošek, Český rozhlas

„Je to velmi osobní příběh: vidět své prarodiče ožívat před mýma očima a vést všechny tyto rozhovory, které bych nikdy předtím neviděl.

„Vyrostl jsem na spoustě zachráněných dětí a jsou pro mě jako rozšířená rodina. Ale myslím, že je to skvělý film. Myslím, že odvedly skvělou práci.“

Byli velmi loajální k přesnosti příběhu a faktům. Ale také se to protíná s Nikiho osobností, jeho hodnotami a některými rodinnými souvislostmi: proč udělal to, co udělal, a jeho politickým vědomím, které mu umožnilo předvídat, co Hitler plánuje udělat.

„Toto rezonuje dnes, kdy je stále tolik uprchlíků a dětí uprchlíků a po celém světě se děje tolik hrozných věcí.

„Takže je to pozitivní zpráva o tom, že každý může udělat něco dobrého, pokud je tomu otevřený a riskuje a má správný druh morálního rámce.“

Dostalo se některé z přeživších Wintonových dětí, těch starých lidí, které zachránil váš dědeček, na britskou premiéru filmu?

Obrázek: Sir Nicholas Winton Memorial Trust

„Ano, bylo jich docela dost. Ve skutečnosti jsem teď s jedním z nich, lorde Dabbsi, v jeho kanceláři poblíž.“ [House of] Páni. Bylo tam hodně dětí a bylo tam i hodně jejich rodin.

„Takže to bylo opět velmi dojemné být s nimi. A samozřejmě všichni cítí silné spojení s Nickym a jeho příběhem.“

Jsem si jistý, že Johnny Flynn je jako mladý Nicholas v Praze velmi dobrý, ale samozřejmě skvělý Anthony Hopkins hraje vašeho dědečka později v životě. Co pro vás Anthony Hopkins do této role přináší?

„Vyobrazení mého dědečka Anthonyho Hopkinse mi připadalo velmi fascinující. Je tak přesný ve způsobu, jakým mluví a jak se pohybuje, v malých pohybech, které dělá.“

Foto: See-Saw Movies

„Ve skutečnosti jsem musel hrát ve filmu komparz a mohl jsem s ním mluvit a říct: ,Jak jsi získal všechny tyto podrobnosti o Nickyho stavu?

„Neřekl: 'No, jsem skvělý herec, co očekáváš, tohle je to, co dělám?' Vysvětlil, že hodně zkoumal. Sledoval spoustu videí a podobně, takže mohl získat skutečnou představu o tom, kdo Nicky je. Má tento druh zábavy, ale také ten druh staré školy emocionální rezervy, která drží věci pevně.

„Opět, když jsem vyrůstal se svým dědečkem, mohl jsem toho vidět víc, takovou rezervovanost. Takže vidět sira Anthonyho jít za masku a odhalit nějaké ty emoce je opravdu krásné.“

Video One Life | Oficiální promítání filmu (2024)

V souvislosti s filmem, který bude uveden na začátku ledna ve Velké Británii, je také související výstava fotografií Simona Hilla v National Portrait Gallery. co to přesně je?

„Toto je série snímků dětí, některých zachráněných dětí, které přijely v těch evakuačních vlacích. Jsou tak roztomilé a fotí…v očích jim něco vychází. Fotograf Simon mluví o odolnosti a sílu, kterou všichni tito lidé mají, poté, co prošli tak traumatickou událostí.

„V některých ohledech měli štěstí, protože přežili, když bylo zabito tolik dalších dětí, tolik rodin. Ale i tak je to samozřejmě velmi tragické: většinou už své rodiny nikdy neuvidí.“

Mnoho návštěvníků Prahy zná sochu a desku vašeho dědečka umístěnou na hlavním nádraží zde ve městě. Co pro vás znamená, že pro něj ty pocty existují?

Fotografie: Ondrej Tomš, Radio Prague International

„Milujeme tu sochu na Wilsonově nádraží, ano, párkrát jsme ji viděli. Myslíme si, že je to vhodná pocta. Na místní stanici Nicky v Maidenhead je socha, na které sedí a čte noviny.“

„Ale jedna věc, kterou si myslím, že ten film dělá dobře, je to, že ukazuje, že toto úsilí bylo ve spolupráci s mnoha dalšími zapojenými lidmi – samozřejmě Brity, ale také mnoha a mnoha Čechy, kteří velmi tvrdě pracovali na tom, aby získali lidi do bezpečí.

„Takže jsme rádi, když se Nicky objevil a jeho role s dětmi, ale myslím, že také chceme, aby si lidé uvědomili, že to nebyl jen on.“

„Ale ano, myslím si, že pokud to lidé uvidí pokaždé, když projdou stanicí a připomenou si neutěšenou situaci uprchlíků, může to být jedině pozitivní – pokud to lidem připomene, aby měli soucit.“