Putin slaví Den vítězství, Rotobi Hakid, ruský televizní kanál

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pondělí odletěla do Budapešti, kde se setkala s maďarským premiérem Viktorem Orbánem ve snaze přesvědčit Maďarsko, aby podepsalo embargo na ruskou ropu. Žádná konečná dohoda není zajištěna.

Dříve neohlášená návštěva paní von der Leyenové přišla po víkendovém vyjednávání mezi Maďarskem a Evropskou komisí, exekutivou EU, o pomoci, kterou Brusel poskytne vládě pana Orbána na restartování maďarského energetického systému, aby se odstavilo od ruské ropy.

Maďarský ministr zahraničí v pondělí řekl, že jeho vláda nemůže podpořit ropné embargo Evropské unie, které je základním kamenem posledního sankčního balíčku bloku, protože by to „eliminovalo naše stabilní dodávky energie“, uvedl mluvčí vlády. V Bruselu však existovala naděje, že cesta paní von der Leyenové pomůže přesvědčit Budapešť, aby zákaz přijala.

„Dnešní večerní diskuse s premiérem Viktorem Orbánem byla užitečná při objasňování otázek souvisejících se sankcemi a energetickou bezpečností,“ uvedla von der Leyenová v pondělí večer na Twitteru. „Udělali jsme pokrok, ale je potřeba více práce.“

Předsedkyně komise uvedla, že uspořádá virtuální hovor s regionálními lídry o ropné infrastruktuře. Nebylo stanoveno žádné datum.

Maďarská vláda se k pondělním jednáním bezprostředně nevyjádřila. Představitelé EU doufali, že minulý týden získali schválení sankčního balíčku.

A Komise je s podporou ostatních členských států připravena poskytnout Maďarsku více času na zastavení dovozu ruské ropy, záruky a pomoci zajistit, aby Maďarsko našlo energetické alternativy.

Minulý týden Evropská komise rozeslala šestý balíček sankcí proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu. Balíček navrhoval, aby členské státy EU do šesti měsíců přestaly dovážet ruskou ropu a do konce roku přestaly dovážet rafinované ropné produkty. Sankce potřebují podporu všech 27 členských států.

Komise nabídla Maďarsku a Slovensku 20 měsíců na zastavení dovozu ruské ropy. Tyto země řekly, že to není dost času; V revidovaném návrhu v pátek komise uvedla, že by je mohla dát do konce roku 2024. Komise také České republice nabízí dva roky, aby se zbavila ruské ropy. Bulharsko a Chorvatsko také hledají pomoc EU nebo více času.

Rozhovory s Maďarskem komplikují roky napětí mezi panem Orbanem, který nedávno drtivě vyhrál své znovuzvolební volby, a orgány EU. To zahrnuje, že Evropská unie zadržuje miliardy eur ve fondech na obnovu po koronaviru kvůli svým obavám o vládu zákona v Maďarsku a nedávný krok ke zmrazení potenciálních budoucích rozpočtových plateb pro Maďarsko.

Pan Orban udržoval úzké vztahy s Moskvou a odmítl povolit dodávky západních zbraní Ukrajině přes svou zemi, což vedlo k třenicím s vládou prezidenta Volodymyra Zelenského.