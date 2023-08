Baldur’s Gate 3 ztíží Astarionovu práci, pokud ho přivedete dovnitř

Roky hraní RPG nás vedly k přesvědčení, že bychom měli vždy vzít členy skupiny s sebou na jejich osobní mise, protože mají zjevně vlastní zájem vidět, jak se věci vyvíjejí. Baldurova brána 3 není výjimkou a pro každou ze svých složitostí Nevysvětlitelně nadržený Členové strany mají dlouhé osobní poslání, které rozšiřuje jejich osobnost. ale, Baldurova brána 3 Nevyžaduje to, abyste si je vzali s sebou spoustu času a v případě démonického upíra Astariona by to pro vás ve skutečnosti zhoršilo situaci, kdybyste ho vzali na jeho poslední stint v titulárním městě. Ale pokud jste odhodláni ho přivést (přinejmenším to bude dramatičtější), je důležité být strategický, protože když budete mít Astarion, bude boj s bossem nakonec obtížnější.

Můžete mi říct, co se stane v Astarionově poslední misi bez spoilerů?

Budeme zde co nejvíce volně vypalovat, ale to bude vyžadovat nějaké nastavení stolu. Astarionova poslední mise se odehrává v jeho starém domě u Baldur’s Gate, kde kdysi žil on a několik dalších členů jeho upírského gangu. Jste tam, abyste zastavili Cazadora Szarra (upíra, který proměnil Astariona a mnoho dalších v upíra, který plní jeho příkazy) v dokončení nebezpečného rituálu a Astarion je klíčem k dokončení rituálu.

Mít tam Astariona po většinu mise je užitečné, protože může poskytnout vhled do toho, co se děje v doupěti, a také vám může pomoci najít řešení, o kterých byste jinak ani nevěděli. Navíc, jak se uvnitř Cazadorova doupěte odehrávají dramatičtější odhalení, odlupují nové vrstvy osobnosti pro Astariona, kterého jsem do značné míry považoval za nenapravitelného padoucha se složitým souborem chyb.

Nicméně, aniž bychom kazili detaily, pokud přivedete Astariona do závěrečné bitvy proti Cazadorovi, skončíte s jedním členem méně v boji. Existuje několik způsobů, jak to obejít, ale oba způsobí, že scéna před soubojem bude vypadat trochu jinak.

Jak se může Astarion zapojit do boje proti Cazadorovi?

Jedním ze způsobů, jak se s tím vypořádat, je nepřivést Astariona do boje vůbec. Můžete jít tam a zpět do svého tábora, abyste do poslední chvíle vyměnili členy svého týmu, takže ukončit boj bez vašeho malého upířího přítele je naprosto schůdná možnost. Budete mu muset říct, co se stalo později, ale boj bude mnohem hladší, když budete mít plný tým čtyř.

Snímek obrazovky : Larian Studios / Kotaku

Pokud trváte na tom, že budete mít Astariona ve své partě k boji, další možností je použít mechaniku Ungroup, aby počkal za zbytkem vašeho týmu, než se začnou houpat meče a létat kouzla. Než vstoupíte do poslední místnosti a sestoupíte na Cazadorovo rituální místo, rozeberte Astariona ze svého týmu. Popovídáte si před zápasem bez něj a pak začne bitva. Pak už zbývá jen vrátit se k Astarionovi a doprovodit ho do arény. Vyhnete se událostem, které ho vyřadí z provozu, a stále budete moci být u něj, aby učinil konečné rozhodnutí. To je pravděpodobně nejlepší způsob, jak dosáhnout vypravěčského uspokojení z toho, že tam bude Astarion, aniž byste přišli o člena party kvůli drsnému šéfovi, i když vám předem unikne všechna ta teatrálnost v jeho a Cazadorově hádce.

Pokud ho nepřivedete s sebou, nebude nadšený, ale boj bude jednodušší. Nebo, sakra, pokud žiješ pro drama a výzvu, vezmi si to s sebou a pones si následky. Ať už to vezmete jakkoli, dokončením této sekvence dokončíte The Pale Elf, Astarionův dlouhý osobní úkol.