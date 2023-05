Nejbohatší lidé v České republice (15. května 2023)

K 15. květnu 2023 je Renata Kelnerová nejbohatším člověkem v České republice s odhadovaným čistým jměním 16,8 miliardy USD.Následuje Daniel Krytinský (2. místo, 9,3 miliardy USD), Pavel Tečák (3. místo, 8,3 miliardy USD); a Karel Komárek (č. 4, 8,2 miliardy dolarů).

Radovan Vittek je s čistým jměním 6,6 miliardy dolarů pátým nejbohatším člověkem v České republice. Šestý je Andrej Babiš s osobním jměním 4,2 miliardy dolarů, následuje Aleš Zavoral s 2,1 miliardy dolarů. Michel Strnad je s čistým jměním 2,1 miliardy dolarů osmý. Pavel Budis (2,0 miliardy dolarů) je devátým nejbohatším člověkem v České republice.

Seznam miliardářů v České republice 2023

Renata Kelnerová a rodina: 16,8 miliardy dolarů Daniel Krytinsky: 9,3 miliardy dolarů Pavel Tyčák: 8,3 miliardy dolarů Karel Komárek: 8,2 miliardy dolarů Radovan Vittek: 6,6 miliardy dolarů Andrej Babiš: 4,2 miliardy dolarů Alice Zavoral: 2,1 miliardy dolarů Michel Strnad: 2,1 miliardy dolarů Pavel Baudiš: 2,0 miliardy dolarů Marek Duspěva: 1,8 miliardy dolarů

