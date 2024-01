Britský král Karel III. byl přijat do nemocnice, aby podstoupil plánovanou léčbu zvětšené prostaty

Dnes, v pátek, vstoupil britský král Karel III do soukromé nemocnice v Londýně, aby podstoupil plánovanou léčbu zvětšení prostaty, kterou oznámil Buckinghamský palác. Oznámeno minulý týden Podřídil by se. Palác uvedl, že jeho stav je neškodný, a v pátek uvedl, že král byl „potěšen, když se dozvěděl, že jeho diagnóza má pozitivní dopad na povědomí o veřejném zdraví“.

Palác poznamenal: „Jeho Veličenstvo by rádo poděkovalo všem, kteří během minulého týdne poslali svá přání.

Žádné další aktualizace o králově léčbě se neočekávaly a nebylo jasné, jak dlouho zůstane v nemocnici nebo mimo práci během období zotavení.

„Stejně jako tisíce mužů každý rok král vyhledal léčbu zvětšené prostaty,“ uvedl Buckinghamský palác ve svém prvním prohlášení, které minulý týden oznámilo blíže nespecifikované „nápravné opatření“. Řekla, že jeho veřejné angažmá „budou na krátkou dobu odloženy, aby se zotavily“.



Charles byl přijat na stejnou soukromou kliniku, kde byla jeho snacha, Kate, princezna z WalesuOd minulého týdne podstoupil blíže nespecifikovanou operaci břicha.

Charles byl korunován loni ve věku 74 let poté, co zdědil monarchii po smrti své matky, královny Alžběty II. Všeobecně se má za to, že jeho zdraví bylo dobré. V roce 2008 mu byl z obličeje odstraněn nerakovinný nádor, uvedla agentura AP.

Více než jeden ze tří britských mužů zažije během svého života nějaký problém se zvětšenou prostatou a tento stav je obvykle spojen se stárnutím, podle National Health Service v Británii.

NHS na svých webových stránkách uvádí: „Není známo, proč se prostata zvětšuje, jak stárnete, ale není to způsobeno rakovinou a nezvyšuje vaše riziko rakoviny prostaty.“



