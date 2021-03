Ondrej Kudela: Hráč Slavie Praha vynechal zápas České republiky ve Walesu kvůli tvrzením Glen Camary o rasismu | fotbalové novinky

Ondřej Kudela ze Slavie Praha nepojede s Českou republikou, aby se zúčastnil kvalifikace na mistrovství světa proti Walesu z „bezpečnostních“ důvodů a aby pomohl vyšetřit obvinění z rasistického zneužívání spáchaného Codelou, které se zaměřilo na hráče Rangers Glenna Camaru.

Skotská policie v úterý potvrdila, že vyšetřuje obvinění z rasismu po vítězství Evropské ligy Slavie 2: 0 nad Ibroxem 18. března.

Slavia popřela obvinění z „opovrženíhodného rasového zneužívání“ bývalého hráče Arsenalu Camaru proti Codele.

Začátkem tohoto týdne řekl právník Camary Aamir Anwar Sky Sports News Očekával, že Codela bude vyslýchán, pokud se vrátí do Velké Británie ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu.

Ve čtvrtečním prohlášení právníci jménem Slavie Praha uvedli: „SK Slavia podporuje důkladné vyšetřování všech relevantních skutečností a bude plně spolupracovat se skotskou policií a UEFA. Dnes pan Codela představil UEFA úplné prohlášení týkající se probíhajícího vyšetřování.

„Spekulace zveřejněné v médiích o možném zatčení Ondřeje Codely jsou nesprávné. Skotská policie ujistila právníka SK Slavia, že vyšetřování je stále v rané fázi a že pan Codela plně spolupracuje.“

Aby SK Slavia pomohla ve spolupráci s UEFA a Police Scotland, a kvůli obavám o bezpečnost Ondřeje Kudely se SK Slavia ve spolupráci s vedením národního týmu rozhodla nepustit pana Kudelu na zápas českého národního týmu ve Walesu.

Skotská policie vyšetřuje také trestní oznámení Slavie na Camaru, který tvrdí, že hráč Rangers po zápase napadl Codela.

Evropská fotbalová asociace (UEFA), řídící orgán evropského fotbalu, provádí vyšetřování údajných incidentů, ke kterým došlo během zápasu a po něm.

