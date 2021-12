Český romský sociální pracovník získává prestižní britskou učitelskou cenu

Zeptal jsem se pana Doraka na plán:

„Hlavní myšlenka vzešla z projektu s názvem ROGA. Tento projekt jsme znovu spustili v roce 2010. Jedná se o mentorský program pro romské studenty a mládež a účelem tohoto programu je nejen povzbudit je k vysokoškolskému vzdělání, ale také přijmout klíčové role, jako jsou policisté, lékaři, právníci a učitelé.

„Pracujeme tedy s mladými lidmi nejen ve školách, ale také mimo školy, s jejich rodiči, abychom je vedli k těmto cílům a zvýšili aspirace mezi těmito studenty. Pak jsme vyvinuli program, který má snížit rozdíl od ROGA, který jsme realizované na místní škole.

Jakou podporu nabízíte romským studentům? Jakou pomoc skutečně potřebují?

„Je to velmi kompletní, jednak pracujeme s romskými studenty, takže na akademii chodíme každý den.

„Se studenty pracujeme na zlepšení docházky studentů, zlepšení jejich chování a seznamujeme je s pozitivními romskými vzory. Do školy pravidelně vodíme romské právníky, filmaře a policisty.

„Naši pracovníci spolupracují i ​​s rodiči, což je druhá část naší práce, s rodiči komunikujeme na týdenní bázi.

„Takže tímto způsobem poskytujeme rodičům nějaké informace, aby mohli se svým dítětem pracovat. Potom spolupracujeme s místní komunitou, takže spolupracujeme s místními romskými církvemi a místními dobrovolnými organizacemi, všemi partnery a spojujeme je s škola.

Jak velká je místní romská komunita?

„Podle našich odhadů je to asi pět tisíc až šest tisíc českých a slovenských Romů, ale také sedm až deset tisíc římských Romů a pracujeme se všemi třemi národními rasami.“

Jak důležité je pro vás získat tohoto takzvaného ‚Oskara‘ učitelské profese?

„Je to velmi důležité. Na jednu stranu je to důležité, protože to ukazuje, že projekt je úspěšný.

„Takže to je samozřejmě skvělá zpětná vazba a ukazuje to, že jsme na správné cestě. Je to úžasná příležitost předat metodu, kterou používáme, dalším školám.

„Okamžitě mě kontaktovaly školy v Kentu, Cardiffu, Sheffieldu a na mnoha dalších místech, kde by chtěly podobnou strategii zavést.“