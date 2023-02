Ruská kosmická loď Sojuz přilétá k vesmírné stanici

Náhradní loď Sojuz pro tři astronauty z Mezinárodní vesmírné stanice dorazila k orbitálnímu komplexu podle plánu v sobotu večer (25. února).

Ruská náhradní kosmická loď Sojuz, nazvaná MS-23, se připojila k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v sobotu v 19:58 EDT (neděle 26. února 0058 GMT). Setkání se uskutečnilo, když obě kosmické lodě letěly 260 mil (418 km) nad severním Mongolskem.

Sojuz MS-23 bez posádky, který odstartoval ve čtvrtek (23. února) z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu, poslouží jako nová jízda pro kosmonauty Sergeje Prokopjeva a Dmitrije Petlina a astronauta NASA Franka Rubia. Původní let trojice, Sojuz MS-22, prosákl v polovině prosince a ztratil veškerou chladicí kapalinu.

Shodou okolností NASA plánuje start brzy, s více členy posádky ISS: Kosmická loď SpaceX Crew Dragon by měla odstartovat v pondělí (27. února) v 1:45 EDT (0645 GMT) a ve čtyři lidé na palubě. . Tato událost bude živě přenášena zde na Space.com prostřednictvím www.space.com NASA TV (Otevře se na nové kartě).

Příbuzný: Rusko zveřejňuje první snímky poškození kosmické lodi Sojuz (fotografie)

Petelin, Prokopjev a Rubio byli bez nominální kosmické lodi od 14. prosince, kdy Sojuz MS-22 způsobil únik chladicí kapaliny. Rusko se snaží zajistit nový Sojuz pro posádku a v uplynulém týdnu provedlo několik změn v plánu v reakci na nedávné události.

Původně měl MS-23 odstartovat na jaře s lidmi na palubě, ale již v roce 2023 se ruská Federální kosmická agentura Roskosmos původně rozhodla svůj start urychlit na 19. února bez lidí, aby uvízlému MS umožnila tři sedadla. 22 posádka.

Ruská raketa Sojuz vypouští v noci na kosmodrom Bajkonur v Kazachstánu 23. února 2023 neposádkovou kapsli Sojuz MS-23. (Obrazový kredit: NASA TV)

V případě nouze vyžadující evakuaci ISS se Roskosmos rozhodl, že bude možné umístit oba kosmonauty do MS-22 (dva lidé na palubě by zahřáli kosmickou loď na nižší stupeň než tři). Další sedadlo pro Rubia by mohlo být vytvořeno na palubě kosmické lodi SpaceX Crew-5 Dragon, uvedla NASA, která zahrnuje čtyři sedadla již obsazená jinými členy posádky Expedice ISS 69.

Snímek zveřejněný na Telegramu ruskou vesmírnou agenturou Roskosmos ukazuje místo úniku chladicí kapaliny a hlášený zásah meteoritu. (Obrazový kredit: Roskosmos přes Telegram)

Pak další ruská loď, automatizovaná nákladní loď Progress 82, 11. února unikla vlastní chladicí kapalina a vynutila si určité změny při startu MS-23. Původně Roskosmos uvedl, že odloží start do března, aby měl čas na vyšetřování.

Vyšetřování však ukázalo, že tyto dva úniky chladicí kapaliny mohly být nesouvisejícími zásahy mikrometeorů, což Roskosmos přimělo znovu naplánovat MS-23 na start 23. února.

Mezitím se očekává, že posádka MS-22/MS-23 stráví ve vesmíru rok, dvojnásobek původního času, aby umožnila dalšímu Sojuzu se třemi lidmi na palubě sloužit jako pomocná posádka. Start pilotovaného Sojuzu, MS-24, je pravděpodobný v září Nyní spusťte kalendář. (Otevře se na nové kartě)

Poznámka redakce: Tento příběh byl aktualizován ve 20:10 EST 25. února zprávami o úspěšném dokování MS-23.

Elizabeth Howell je spoluautorkou „Proč jsem vyšší (Otevře se na nové kartě)? (ECW Press, 2022; s kanadským astronautem Davem Williamsem), kniha o vesmírné medicíně. Sledujte ji na Twitteru @tweet (Otevře se na nové kartě). Sleduj nás na Twitteru @tweet (Otevře se na nové kartě) nebo Facebook (Otevře se na nové kartě).