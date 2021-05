Bennett ohlásil svůj vstup do opozice za účelem vytvoření nové izraelské vlády, která by zbavila Netanjahua

Předseda pravicové strany Naftali Bennett může v neděli brzy oznámit, že se připojí k vůdci opozice Yairovi Lapidovi, aby sestavil vládu pro sdílení moci v Izraeli, uvedly pro Axios zdroje známé z případu.

proč tě to zajímá: Pokud bude vytvořena nová „vláda změn“, stane se Bennett předsedou vlády a skončí 12 let vlády Benjamina Netanjahua. Takový vývoj by mohl ukončit politickou krizi, která vedla ke čtyřem po sobě jdoucím volbám za dva roky.

zotavení: Před třemi týdny byl Lapid blízko k vytvoření vlády pro sdílení moci, která by vedla k tomu, že Bennett poprvé bude mít premiérskou pozici po dobu dvou let, než Lapid přijme práci. Bennett však ustoupil od svého postoje uprostřed konfliktu v Gaze.

Vedoucí novinky: Bennett se ve čtvrtek setkal s Lapidem a podle několika tiskových zpráv mu Lapid řekl, že se chce připojit k vládě pro sdílení moci, ale stále potřebuje podporu dalších členů své strany, zejména jeho zástupce Ayelet Shaked.

Bennett v sobotu večer (místního času) konzultoval Shakeda a další blízké spolupracovníky.

co chcete sledovat: V neděli ráno uspořádá schůzku se všemi členy Knessetu z jeho strany, aby vyslechl jejich názory na možnost vstupu do „změny vlády“.

Velký obraz: Pokud bude vytvořena nová vláda, bude to nejširší koalice, která byla v Izraeli vytvořena.

Taková vláda by byla velmi křehká„Vyhýbání se sporným otázkám, všechna rozhodnutí jednomyslně a zaměření na ekonomiku, úlevu po COVID-19 a stabilizaci příměří v Gaze.

I takto dohodnutá agenda by byla obtížně realizovatelná a vláda by se během několika měsíců mohla zhroutit.

Co bude dál: A končí ve středu, Lapidův mandát k sestavení vlády.