Mountain View Grand Resort Propojený se 2 případy legionářů – NBC Boston

Jeden člověk zemřel a další je v nemocnici poté, co mu byla diagnostikována legionářská choroba po pobytu v hotelu v resortu a lázních v New Hampshire.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb v New Hampshire V pátek vydal poplach Říká, že dva obyvatelé mimo stát onemocněli poté, co zůstali doma Mountain View Grand Resort & Spa Ve Whitefield, NH.

Ačkoli oba lidé – jeden z Rhode Islandu a druhý z Massachusetts – zůstali v resortu, zdravotničtí představitelé tvrdí, že vyšetřování pokračuje, aby se určily možné zdroje expozice.

pro tuto část, uvedl resort na Facebooku „Stát potvrdil, že nemůže potvrdit, kde se tito jedinci nakazili,“ dodal, že úzce spolupracuje s New Hampshire Department of Public Health Services a New Hampshire Department of Environmental Services, „aby zjistil, zda byli tito dva jedinci postiženi jako nouzový.“ Výsledek prohlídky nemovitosti na podzim 2023.”

Mountain View uvedl, že je „hluboce oddán blahu všech, kteří projdou dveřmi“.

„Pokračujeme v dodržování našich přísných a konzistentních protokolů, abychom zajistili maximální zdraví a bezpečnost pro naše hosty a zaměstnance, zatímco čekáme na výsledky nedávných testů, abychom potvrdili potenciální zdroj,“ napsal resort v reakci na Facebooku.

Legionářská nemoc je těžká forma bakteriálního zápalu plic. Zde je to, co potřebujete vědět.

podle Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí, Legionářská nemoc je závažný typ zápalu plic způsobený bakterií Legionella.

Bakterie Legionella se šíří, když někdo vdechne malé kapičky kontaminované vody, která se běžně vyskytuje ve vířivkách, průmyslových klimatizačních systémech a dokonce i v pitné vodě.

Většina infekcí je sporadická, ale mohou se vyskytnout ohniska, která jsou často spojena s expozicí kontaminované veřejné vodě ve velkých zařízeních, jako jsou hotely, nemocnice a bytové domy.

U lidí, kteří onemocní poté, co byli vystaveni legionářským bakteriím, se mohou vyvinout dvě různé nemoci, legionářská nemoc a Pontiacká horečka.

CDC říká Příznaky legionářské nemoci se obvykle objevují 2 až 14 dní po expozici bakteriím a mohou zahrnovat:

bolest hlavy

Bolest svalů

dušnost

kašel

Horečka

Legionářská nemoc může být spojena i s dalšími příznaky, jako je průjem, nevolnost a zmatenost. Nemoc je často natolik závažná, že vyžaduje hospitalizaci a může být smrtelná. Centrum pro kontrolu nemocí On říká.

Zdravotníci z New Hampshire nezveřejnili žádné další podrobnosti o obou případech spojených s Mountain View, ale CDC říká, že většina případů se vyskytuje u dospělých nad 50 let. Mezi další rizikové faktory patří kouření, chronická respirační onemocnění, cukrovka a další stavy, které ovlivňují imunitu, jako je rakovina.

Pontiacká horečka je mírnější infekce než legionářská nemoc a jejími příznaky jsou především horečka a bolesti svalů. Pontiacká horečka se liší od legionářské horečky, protože člověk s Pontiackou horečkou nemá zápal plic.

Každý, kdo má příznaky zápalu plic, by měl okamžitě navštívit lékaře a nezapomeňte uvést, zda jste byl v posledních dvou týdnech vystaven bakteriím Legionella, používal vířivku, cestoval nebo byl v nemocnici.

Otázky týkající se výstrahy New Hampshire Health Agency můžete směřovat na číslo 603-271-4496.