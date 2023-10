Rodiny tvrdí, že izraelská operace v Gaze může ohrozit rukojmí Hamásu

Komentář k tomuto příběhu komentář Přidejte do svých uložených příběhů Pamatuje

TEL AVIV – Ayelet Samerano, jejíž 21letého syna Jonathan unesl Hamás 7. října, sledovala v pátek večer v televizi, jak eskalovaly izraelské pozemní a letecké útoky na Gazu. Rozšířená vojenská operace s pozemními silami ji zaskočila. Izraelští představitelé nevarovali rodiny více než 200 rukojmích zadržovaných Hamásem, palestinskou militantní skupinou, která kontroluje Gazu, že armáda zesiluje své obléhání, navzdory obavám, že vězni jsou kvůli vládní ofenzívě ohroženi.

Po propuštění dvou amerických rukojmích zůstala v Izraeli naděje a bolest

Samerano měla na mysli dvě naléhavé záležitosti: jednu osvobodit jejího syna a druhou odstranit skupinu, která ho unesla, když utíkal z hudebního festivalu v jižním Izraeli.

„Nebojím se toho, co moje vláda dělá v Gaze,“ řekla. „Bojím se, co by Hamas mohl udělat Izraeli.“

Samerano si řekla, že její syn bude během izraelského útoku v bezpečí, a že Hamas, jak věřila, drží rukojmí pod zemí, aby je ochránil. „Pro Hamás jsou rukojmí moc,“ řekla.

Ale ne všechny rodiny rukojmích – které se rozkládají na izraelském politickém spektru – si byly jisty, že jejich příbuzní budou chráněni v případě izraelské pozemní invaze nebo rozšířené bombardovací kampaně. Mluvčí izraelské armády admirál Daniel Hagari v pátek uvedl, že potvrzený počet rukojmích je 229.

Propuštěný rukojmí Hamasu byl uvězněn v „pavučině“ zatuchlých tunelů pod Gazou

„Možná je až dosud drželi naživu,“ řekl Impal Zak, 38, bratranec Tal Shohama, který byl zajat jako rukojmí spolu s manželkou a dvěma dětmi ve věku 3 a 8 let poté, co militanti Hamasu zaútočili na kibuc Beri. Zak se nyní obává, že výpočty Hamasu ohledně zajatců by se mohly změnit kvůli izraelským pozemním operacím a že „s nimi možná něco provedli“. READ Horké linky „klepají“: Strategii čínské vojenské krize je třeba přehodnotit, říká Biden, prezident Asie Čína

Shohams, stejně jako ostatní, byli jmenováni vládním zástupcem, který se pravidelně kontroloval. Tato setkání však nepřinesla téměř žádné odpovědi na otázky rodin o plánech vlády osvobodit vězně. Hamás zatím propustil čtyři rukojmí.

Nyní vyvstává nová otázka: Jak může izraelská vláda udržet rukojmí v bezpečí, zatímco vede nejagresivnější bombardovací kampaň v Gaze za více než deset let?

Yonatan Shamrez, jehož bratr Alon byl unesen z kibucu Kfar Azza, řekl, že 7. října přestal věřit, že by Izrael mohl koexistovat s Gazou vedenou Hamasem. Zjistil, že touží po vojenské odpovědi. Důležité je ale podle něj načasování: vojenská operace na zemi by měla začít až poté, co budou rukojmí propuštěni.

Dodal: „Pak musí být Gaza srovnána se zemí.“

Podívejte se, jak izraelská blokáda uvrhla Gazu do temnoty a izolace

Podle izraelské vlády bylo při útocích ze 7. října zabito více než 1400 lidí. Ministerstvo zdravotnictví Gazy v sobotu uvedlo, že během izraelské vojenské reakce bylo zabito více než 7700 lidí. Je to kampaň, která zničila celé čtvrti, vysídlila více než milion lidí, odřízla Gazu od internetu a mobilních telefonních sítí a dotlačila zdravotnický systém Pásma na pokraj kolapsu.

Rodiny izraelských rukojmích vytvořily skupinu nazvanou Fórum pro rodiny rukojmích a pohřešovaných osob. Neustále komunikují prostřednictvím skupiny WhatsApp, která byla aktivní po celou páteční noční vojenskou operaci v Gaze. Rodiny diskutovaly o nebezpečích pozemní invaze, jak se stupňovala.

„Máme asi 200 různých názorů,“ řekl Danny Elgarat (63), jehož bratr Itzik byl unesen z kibucu Nir Oz.

Skupina vydala v sobotu prohlášení, ve kterém vyjádřila své znepokojení nad dopadem vojenské operace na rukojmí.

„Tato noc byla nejhorší ze všech. Byla to dlouhá, bezesná noc na pozadí velké operace izraelské armády v pásmu Gazy a absolutní nejistoty ohledně osudu tam držených rukojmích, kteří byli také vystaveni těžké bombardování,“ řekl s odkazem na izraelské obranné síly nebo izraelskou obrannou armádu. READ Senátor Chris Coons obhajuje reakci Bidenovy administrativy vůči Rusku

V sobotu se v centru Tel Avivu sešlo více než deset rodin rukojmích a požadovalo schůzku s premiérem Benjaminem Netanjahuem a ministrem obrany Yoavem Galantem. Někteří členové rodiny drželi cedule s nápisem „Vyměňte válečné zajatce hned“ a „Za každou cenu“.

Elgarrat nesl ceduli s fotkami svého bratra a vzkazem: „Přiveďte ho hned domů.“

Pevně ​​však věří v pevnou vojenskou reakci v Gaze. „Cítil jsem se dobře,“ řekl, když v pátek večer sledoval zprávy o operaci.

Řekl: „Pokud neporazíme Hamás, bude poražen Izrael.“

Později v sobotu skupina rukojmích rodin vydala další prohlášení: Plánují zůstat u brány vládní budovy v Tel Avivu, dokud Netanjahu a Gallant souhlasí, že se s nimi setkají.