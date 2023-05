Rodiny zadržených Američanů nabádají Bidena, aby udělal více pro odrazení od braní rukojmích

WASHINGTON (Reuters) – Americký občan Jose Pereira, který byl „nespravedlivě zadržen“ ve Venezuele přesně před rokem, stál ve středu několik metrů od Bílého domu a prosil amerického prezidenta Joea Bidena, aby zvýšil úsilí o přivedení Američanů domů. se konají v zahraničí.

Pereira patřil mezi vedoucí pracovníky, kteří pracovali pro americkou rafinerii Citgo ve Venezuele, kteří byli v roce 2017 uvězněni za obvinění z korupce. Loni v říjnu byl propuštěn v rámci dohody o výměně vězňů mezi Washingtonem a Caracasem.

V projevu na akci organizované kampaní Bring Our Families Home Campaign, zájmovou skupinou tvořenou převážně rodinami amerických občanů držených v zahraničí, příbuzní vyzvali Bidena, aby udělal více pro to, aby přivedl domů své milované, ale také aby zabránil „braní rukojmí“ zahraniční vlády a skupiny.

„To se stalo problémem národní bezpečnosti,“ řekl Pereira a dodal, že Američané byli cílem spíše jako rukojmí než na bitevním poli. „Tato praxe roste a roste a roste. A tato praxe musí skončit.“

Příznivci Bring Our Families Home nabádají Bidena, aby podnikl kroky včetně větší výměny vězňů a zmírnění sankcí proti zemím zadržujícím americké vězně.

Nepříjemná situace Američanů držených v zahraničí se dostala do popředí v loňském roce poté, co Rusko zatklo hvězdu NBA Brittney Grenier kvůli drogám. Byla propuštěna koncem loňského roku při výměně zajatců, která propustila ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Bouta do Moskvy.

Nedávno Rusko zadrželo amerického občana a reportéra Wall Street Journal Ivana Gershkoviče na základě obvinění ze špionáže, což on popírá.

Ačkoli americká vláda neuvádí čísla, podle nadace Jamese Foleye, pojmenované po americkém novináři, který byl unesen a zabit, je v zahraničí zadržováno více než 60 Američanů, včetně vysoce postavených protivníků jako Rusko, Írán a Venezuela. v Sýrii.

Čína také zadržuje řadu občanů USA kvůli obviněním, která Washington považuje za politicky motivovaná.

Bidenova administrativa provedla dvě výměny zajatců s Ruskem a jednu s Venezuelou. Zajistilo také propuštění dalšího Američana Jeffa Woodkeyho, kterého zajali ozbrojenci v Nigeru. Ve středu se Woodk setkal s americkým ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem.

Rodiny také zopakovaly pozvání na setkání s Bidenem, což byla prosba, která pro mnohé z nich zůstala nezodpovězena déle než rok.

„Potřebuje se s těmito rodinami setkat a alespoň je kontaktovat,“ řekl Joey Reed, otec Trevora Reeda, bývalého amerického mariňáka, který byl zajat v Rusku a poté propuštěn při výměně zajatců v dubnu 2022. Reidův syn přišel poté, co se rodina setkala tváří v tvář s Bidenem.

Výměny vězňů vyvolaly určitou kritiku, pokud jde o to, zda povzbuzují k dalšímu braní rukojmích, což je argument, který rodiny rozhodně odmítly s tím, že neexistují žádné důkazy, které by to podporovaly.

„Politika je to, co brání našim prezidentům přivést naše lidi domů,“ řekl Reid. „Obávají se, že se objeví opozice z druhé strany.“

