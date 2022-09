Americké vízum pro občany Belgie, Bruneje, Chile a České republiky

Americká víza pro belgické občany



Návštěva Spojených států je na seznamu většiny lidí vysoko a má k tomu dobrý důvod. Je to jedna z nejoblíbenějších světových turistických destinací, kam každoročně cestuje kolem 77 milionů turistů, aby poznali vše, co země může nabídnout. Belgičtí občané musí požádat o americké vízum, aby mohli vstoupit do USA za účelem návštěv do 90 dnů za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu. Belgicko-americké vízum není volitelné, ale povinné pro všechny krátkodobé pobyty v USA.

Americké vízové ​​požadavky pro belgické občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA do USA

Platná e-mailová adresa pro obdržení víza ESTA USA

Jak dlouho může belgický občan zůstat na americkém vízu online?

Datum odjezdu belgického občana musí být do 90 dnů. Držitelé belgických pasů musí získat elektronickou cestovní autorizaci Spojených států (US ESTA), a to i na krátkou dobu od 1 dne do 90 dnů. Pokud chtějí belgičtí občané zůstat déle, musí požádat o vízum odpovídající jejich situaci.

Americké vízum pro občany Bruneje



Brunej vstoupila do programu bezvízového styku v roce 1993. To znamená, že občané Bruneje nyní mohou žádat o ESTA místo zdlouhavého procesu žádosti o vízum do USA. To znamená, že pro občany Bruneje je velmi snadné cestovat do USA za obchodem nebo turistikou. Občané Bruneje musí požádat o americké vízum pro vstup do USA na dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu. Americké vízum do Bruneje není volitelné, ale je povinné pro všechny brunejské občany cestující do země na krátkodobé pobyty.

Americké vízové ​​požadavky pro občany Bruneje

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA

Při cestě do USA po moři nebo letecky je vyžadován ESTA

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA do USA

Platná e-mailová adresa pro obdržení víza ESTA USA

Jak dlouho platí americké vízum pro občany Bruneje?

Datum odjezdu pro občany Bruneje musí být do 90 dnů po příjezdu. Držitelé brunejského pasu jsou povinni získat elektronickou cestovní autorizaci Spojených států (US ESTA) i pro krátkodobé pobyty v rozmezí od 1 dne do 90 dnů. Obvykle se jedná o období od data platnosti nebo udělení víza do data skončení platnosti, na které se vízum používá k cestování.



Americká víza pro chilské občany

USA mají vízovou politiku, ale turisté včetně Chilanů mohou v zemi zůstat až 90 dní. Program bezvízového styku umožňuje občanům 38 zemí získat turistické vízum prostřednictvím elektronického systému pro cestovní povolení (nebo zkráceně US ESTA).

Dokumenty požadované pro chilské občany

Cestovní pas – Jedním z těchto požadavků je platný cestovní pas. Ne však žádný cestovní pas. Potřebujete elektronický pas.

E-mailová adresa — I když je vaše vízum připojeno k vašemu pasu, stále potřebujete kopii, kterou po příjezdu do USA předložíte imigračnímu úřadu. Kopii obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Nezapomeňte si jej vytisknout.

Platební metody – Můžete použít více platebních metod, jako je kreditní/debetní karta nebo účet PayPal.

Jak dlouho mohou občané Chile zůstat na americkém vízu online?

Datum odjezdu pro občany Chile musí být do 90 dnů. Držitelé chilských pasů musí získat elektronickou cestovní autorizaci Spojených států (US ESTA), a to i na krátkou dobu od 1 dne do 90 dnů. Chilští občané, kteří hodlají zůstat déle, musí požádat o vízum odpovídající jejich situaci.

Americká víza pro české občany

Čeští občané musí požádat o americké vízum pro vstup do USA za účelem turistiky, obchodu nebo tranzitu na dobu až 90 dnů. České americké vízum není volitelné, ale je povinným požadavkem pro všechny české občany přijíždějící do země na krátkodobé pobyty. Před cestou do Spojených států se cestující musí ujistit, že cestovní pas je platný alespoň tři měsíce po datu odjezdu.

Americké vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal Americké vízum ESTA vyžaduje platbu

Americké vízum ESTA vyžaduje platbu Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA US Visa do jejich e-mailové schránky

Jak dlouho mohou čeští občané zůstat na americkém vízu online?

Datum odjezdu pro občany ČR musí být do 90 dnů. Držitelé českých pasů musí získat elektronickou cestovní autorizaci Spojených států (US ESTA) i na krátkou dobu od 1 dne do 90 dnů. Pokud chtějí čeští občané zůstat déle, musí požádat o vízum odpovídající jejich situaci. US Visa Online má platnost 2 po sobě jdoucí roky.

Mediální komunikace

Jméno společnosti: americký úředník

Kontaktní osoba: Ando Thomas Watson

E-mailem: Poslat email

Telefon: +84 28 3521 8100

Adresa:Lao 20, Do Nha Vincom, 47 Li Du Trang

Země: Vietnam

Webová stránka: www.us-visa-online.org/vi/visa/