Toto jsou nejlepší aplikace ke stažení do nového iPhonu a iPadu

Vánoce jsou tady, a pokud jste v roce 2021 dost dobří, aby vám Ježíšek přinesl nový iPhone nebo iPad, možná vás napadají nějaké skvělé aplikace, které se pokusí vaše zařízení využít na maximum. Už nehledejte, protože jsme vám pomohli.

V našem seznamu aplikací doporučujeme několik možností, jak vyzkoušet a upgradovat své zařízení iOS. Pokud s iOS začínáte, určitě se podívejte na našeho průvodce na Jak používat iPhone jako profesionál. Vzhledem k tomu, že většina aplikací je nyní zdarma s odemknutím nebo volitelným předplatným nákupu v aplikaci, vše by mělo být zdarma k vyzkoušení.

zataženo

Podcasty jsou skvělým způsobem, jak se učit, bavit a získávat informace na cestách. zataženo Je to moje oblíbená aplikace pro podcasty a funguje na iPhone, iPad a Apple Silicon Mac s bezproblémovou synchronizací. Je to ke stažení zdarma a pro další funkce je k dispozici volitelný nákup v aplikaci. Zamračené průkopnické funkce jako Smart Speed ​​​​a Voice Boost. Pokud vám Apple Podcast nefunguje dobře, Overcast je nejlepší podcastová aplikace, kterou byste měli vyzkoušet.

Pokud si chcete přizpůsobit domovskou obrazovku iOS, nehledejte nic jiného než kovářské widgety. _DavidSmith Navrhl aplikaci, která vám umožní vytvořit skvělé widgety a udělat vše na vaší domovské obrazovce jedinečné. Můžete přidat widgety související s datem, časem, kalendářem a fotografiemi a poté změnit barvy. Můžete také nastavit časovače pro nastavení widgetů během dne, abyste ráno viděli počasí jako první, ale pak to převezme váš kalendář.

Počasí na ostrovech

Pokud vám vestavěná aplikace počasí Apple nenabízí dostatek funkcí, měli byste to zkontrolovat Počasí na ostrovech. Využívá několik rozhraní API pro počasí, aby poskytl robustní soubor dat, ale mezi ostatními vyniká tím, jak je přizpůsobitelný. Uživatelské rozhraní lze nastavit tak, aby vypadalo přesně tak, jak chcete, a poskytovalo lepší zážitek Apple Watch. Carrot Weather obsahuje unikátní „charakter“, díky kterému je také zábavné ho používat.

Zasáhne

Zasáhne Je to jedna z nejjednodušších dostupných aplikací. Je integrován s Twitterem pro novou službu tipování sociální sítě, ale je to také bezplatný způsob nákupu bitcoinů. Strike také usnadňuje posílání peněz kamkoli na světě prostřednictvím sítě bitcoinů a poté je automaticky převádí na místní měnu, jakmile dorazí. Strike také usnadňuje získání výplaty v bitcoinech od vašeho zaměstnavatele.

Strike vám poskytne informace o bankovním účtu (směrování a číslo účtu) a vy si nastavíte požadované procento svého platu v bitcoinech na americké dolary. Celkově jde o snadno použitelnou aplikaci pro rychlé odesílání peněz nebo nákup bitcoinů.

Pokud se připojíte pomocí Odkaz na doporučeníDo začátku dostanete 5 $. Strike také usnadňuje odesílání bitcoinů do hardwarové peněženky.

Také vřele doporučuji Labutí bitcoin Pro týdenní nebo měsíční nákupy bitcoinů, které pak můžete uložit hardwarová peněženka.

ocet

Není žádným tajemstvím, že používání YouTube v prohlížeči na iPhonu nebo iPadu je docela nepříjemný zážitek. A v mnoha ohledech na tom není „nativní“ aplikace YouTube o mnoho lépe. Zde se objevilo nové rozšíření Safari s názvem „ocetPřišel zachránit den. „Vinegar“ je rozšíření Safari pro iPhone, iPad a Mac vydané v listopadu s cílem nahradit přehrávač YouTube minimálním přehrávačem HTML. Používám jej několik posledních týdnů a mohu Nepředstavujte si návrat k výchozímu prostředí YouTube.

Počasí na cestě

Počasí na cestě Je to skvělá aplikace pro sledování počasí při plánování výletu. Pokud jste aplikaci ještě nevyzkoušeli, může ve světě udělat obrovský rozdíl v rozhodování, kdy vyrazit na služební cestu, výlet na pláž atd. Tím, že vám na trase umožníte vidět počasí, se můžete rozhodnout jet jinou trasou, odjet v jinou dobu atd.

eskalovat

eskalovat Je to aplikace typu vše v jednom pro integraci e-mailu, videohovorů, hlasových hovorů, skupinových chatů (podobně jako Slack) a psaní poznámek. Připojí se k vašemu běžnému e-mailovému účtu, ale soustředí rozhraní kolem obsahu a přemění jej v prostředí podobné chatovací aplikaci. Jednou z mých oblíbených funkcí Spika je, jak snadné je odpovídat pomocí GIF. Důležitá funkce pošty je opravdu užitečná, pokud během dne dostáváte mnoho nevyžádaných e-mailů, protože je dokáže filtrovat z hlavní doručené pošty. Spike skutečně přemýšlí o tom, jak by e-mailová aplikace měla vypadat a jaký by měl být zážitek z jejího používání.

jiskra

Pokud chcete tradičnější e-mailový zážitek s několika dalšími zvonky a píšťalkami než aplikace Apple Mail, podívejte se na toto jiskra. Spark pochází ze stejných týmů, které stojí za oblíbenými aplikacemi pro macOS a iOS, jako jsou PDF Expert, Dokumenty a další. Podporuje všechny funkce nové generace, které byste očekávali, jako je odložení, plánované vysílání atd. Jednou z oblastí, ve které vyniká, je spojování konverzací, aniž by to vypadalo přeplněně.

1 heslo

1 heslo Už více než deset let je oblíbeným mezi fanoušky počítačů Mac a iOS. Osobně jej používám již od některých nejstarších verzí OS X. Kromě správy hesel existuje několik funkcí, které podporuje 1Password, za které se vyplatí zaplatit (oproti bezplatným funkcím Safari). Zahrnuje podporu pro bezpečné poznámky s přílohami, osobní údaje, jako jsou čísla sociálního pojištění, informace o licenci aplikace, informace o kreditní kartě, informace o pasu a další. Používám jej také pro všechny své svazky tokenů 2FA.

Imaginární

Pokud chcete posunout své prostředí iOS kalendáře na další úroveň, nenajdete lepší alternativu k aplikaci Kalendář než Imaginární. Je extrémně rychlý při vytváření nových událostí a umožňuje vám rychle se připojit k videokonferencím, včetně počasí a dalších. Synchronizace s kalendáři z iCloud, Google, Microsoft Exchange, Outlook.com, Office 365 a Yahoo! a fruux a Meetup, stejně jako jakýkoli jiný účet CalDAV.

dodávky

Vzhledem k tomu, že vánoční nákupní sezóna končí, je pravděpodobné, že nákupy na Amazonu budou během roku i nadále přibývat. Jsem velkým fanouškem doručovací aplikace. Usnadňuje sledování zásilek od různých dopravců pomocí včasných upozornění na platby. S volitelným předplatným můžete přeposílat sledovací e-maily na veřejnou e-mailovou adresu a budou automaticky nahrány do vaší databáze.

Todoista

Pokud je na seznamu vašich předsevzetí pro rok 2022 ticker na seznamu úkolů, jsem jeho velkým fanouškem Todoista. Usnadňuje organizaci všech vašich úkolů, včetně podpůrných materiálů (soubory, poznámky, komentáře, adresy URL atd.). Pokud máte potíže se sledováním svých úkolů, Todoist usnadňuje přidávání nových úkolů, přidávání termínů a organizování podle projektu.

Abstraktní

Toto je jen několik z mých oblíbených aplikací pro iOS. Je něco, co bych měl dodat? Pošlete mi e-mail a já budu tento seznam aktualizovat během prázdnin. Veselé Vánoce tobě, tobě a tvé rodině.

FTC: K vydělávání příjmů používáme přidružené odkazy. více.

Podívejte se na 9to5Mac na YouTube pro další novinky Apple: