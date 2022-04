Úžasný příběh hrdiny z druhé světové války se objevuje v knize, kterou napsal jeho syn

Baton Rouge, Los Angeles (WAFB) – Jste pěšák z druhé světové války. Váš velitel přichází na tajnou misi za nepřátelské linie. Musíte jít sami, a pokud vás chytí, Spojené státy se distancují od jakýchkoli znalostí o vás. Pokud jde o armádu, chybí vám. Pokud vás zabijí, vaše rodina nedostane žádné životní pojištění.

Vypadá to jako filmová zápletka. Ale přesně to byla otázka, kterou položil major Philip Larimor v dubnu 1945. Tajná mise, kterou přijal, vedla k záchraně některých slavných jmen. Jeho syn Walt dal dohromady svou neobyčejnou vojenskou kariéru po Philipově smrti v roce 2003.

Jako většina mužů, kteří přežili bojiště druhé světové války, i Philip za sebou zanechal své válečné příběhy.

„Dozvěděli jsme se, že měl ve své kanceláři spoustu medailí,“ řekl Walt. „A měl spoustu obrázků generálů podepsaných jako „Bojujícímu muži“ nejlepšímu vojákovi, se kterým jsem kdy bojoval, ale nikdy o tom nemluvil.“

O tom, co se tam stalo, začal vyprávět, až když se Filip v 50 letech oženil a jeho děti vyrostly.

„Příběhy, upřímně řečeno, jsou neuvěřitelné. Příběhy o skocích na zadní část tanku, aby zachránili četu. Příběhy o ostřelovačích, kteří byli vystřeleni ze stromu 100 yardů daleko kulometem ráže 0,50,“ dodal Walt.

Walt to musel zjistit, a tak se vrhl do otcova života.

„Bylo to zvíře, zlobivé a ubližující, takže ho matka a otec poslali do vojenské školy,“ vtipkoval Walt.

Philip vystudoval vojenskou akademii na pobřeží Mexického zálivu a šel do Officer Candidate School. Ke svým osmnáctým narozeninám byl povýšen na podporučíka – jako nejmladší poddůstojník všech dob v americké armádě.

Odtud jsem se vydal do zákopů Anzio s 30. pěším plukem, 3. praporem.

„Šel tam kopnout Hitlera ze zadku,“ řekl. Za svobodu, svobodu, bitvu, válečníka a hrdinu. Tu první noc si uvědomil, že je tu pro své muže,“ vysvětlil Walt.

Philipovým úkolem bylo dodávat tyto muže do předních linií. Rozhovor s farmářem, se kterým se Phillip setkal, změnil způsob, jakým celá armáda převážela munici po zbytek války.

Farmář řekl, že tito mezci jsou chytřejší než kůň. Vědí, kde jsou doly, a budou se jim vyhýbat. Když světlice vybuchne, lehnou si a ochrání vaše muže a unesou víc než kterýkoli z vašich mužů,“ poznamenal Walt.

30. pěší divize osvobodila Řím na Sicílii a vyhnala nacisty z pohoří Vogézy.

Bojovalo se 513 dní nepřetržitě. Můj otec bojoval 413 z těch dnů. Psychiatři nám říkají, že když voják v první linii dosáhne dne 200, začnou ztrácet pochopení reality. řekl Walt.

Philip byl v boji zraněn sedmkrát.

„Dostal sedm fialových srdcí,“ řekl Walt.

Filip neskončil. Rozhovor s italským farmářem ho přivedl na cestu tajné mise za nepřátelské linie.

„Tento tlustý malý kluk, který chtěl vyvinout perfektní závod, chtěl také vyvinout dokonalého koně pro dokonalý závod,“ dodal Walt.

Ideálním koněm se ukázal být lipicán hřebec. Byli běžní, v Československu je chovali Hitlerovi veterináři. Armáda požádala Filipa, aby potvrdil existenci koní a farmy. Felpův pilot vletěl do malého kousku země vysekaném z českého lesa.

„Měli hon na věž. Takže veterinář se s ním vsadil, že ho na honbě do věže neporazí. Příběh mého otce byl, že vyhrál hon na věž,“ řekl Walt.

Brzy po Philipově návratu generál George Patton autorizoval operaci Cowboy k záchraně posledních zbývajících Liebianů na světě.

Philip se vrátil ke své četě, když byl zastřelen ze zadní části tanku, když se snažil zachránit svůj tým před přepadením. Tato poslední rána ho stála pravou nohu. Po rehabilitaci ho armáda propustila.

Do té doby obdržel všechny medaile za statečnost z armádních vyznamenání kromě Medal of Honor.

O těch medailích nikdy nemluvil. Nikdy o těchto bojích nemluvil a mnoho mužů bylo takových. Bojovali za svobodu. Bojovali za svobodu, ale když se vrátili domů, chtěli žít život,“ vysvětlil Walt.

To Philip dělal až do roku 2003. S manželkou vychovali čtyři děti. Vložil do mapy katedru kartografie LSU a získal si reputaci produkcí vysoce kvalitních map a grafiky.

Vše o jeho službě, která je mimořádně nápaditá, si můžete přečíst v knize jeho syna Walta, V prvním světle.

