Nintendo Switch Online + Expansion Pack přidává 5 her SEGA Genesis, včetně Altered Beast

Nintendo Switch Online + Expansion Pack přidalo do své služby pět nových her SEGA Genesis, včetně Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion a Thunder Force II.

Nintendo oznámilo novinku na Twitteru spolu se sdílením rychlého videa každé z pěti her v akci. Připomínáme, že tyto hry jsou k dispozici všem předplatitelům dražšího Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

5 dodatečných #SEGAGeneze Hry jsou nyní k dispozici pro #NintendoSwitchOnline + Členové rozšiřujícího balíčku! S kým budete hrát prvního? – Monstrum se změnilo

– ToeJam & Earl

– Dynamitová hlava

– Šarlatový meč

– Síla hromu II pic.twitter.com/MhtISzBN0M – Nintendo America 17. prosince 2021

Po dnešních přírůstcích obsahuje kompletní seznam her SEGA Genesis Castlevania: Bloodlines, Contra: Hard Corps, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Ecco the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, MUSHA, Phantasy Star 4: The End of the Millenium, Ristar, Shining Force, Shinobi 3, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Strider.

Předplatné Nintendo Switch Online + Expansion Pack vám umožní přístup ke hrám N64, Happy Home Paradise DLC Animal Crossing: New Horizons a všem výhodám standardní služby Nintendo Switch Online.

Tyto hry přicházejí poté, co Nintendo 10. prosince přidalo do služby N64’s Paper Mario, které je k dispozici měsíc předtím, než se Banjo-Kazooie připojí ke stále rostoucímu seznamu klasických her, které lze hrát na Nintendo Switch.

Doufáme, že tyto hry SEGA vám pomohou zlepšit vaši sváteční sezónu. Pokud potřebujete další nápady, které vám pomohou udělat svátky jasnějšími, nezapomeňte se podívat na našeho Průvodce vánočními dárky Nintendo, který vám pomůže získat perfektní dárek pro sebe a/nebo své blízké.

