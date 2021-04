Chrome OS 90 přichází s tlačítkem 2.0, skenovacími a diagnostickými nástroji a dalšími funkcemi

Jen den po termínu Google oznámil vydání Chrome OS 90 a podle aktualizačního serveru by drtivá většina Chromebooků měla být připravena stáhnout si aktualizaci. V příštích několika dnech budeme aktualizaci skartovat, abychom vám poskytli všechny nehlášené funkce, které by mohly být v této verzi skryty. V oficiálních poznámkách k vydání zatím prozatím máme několik dobrot a chtěli jsme si najít čas a podělit se o ně s vámi. Stejně jako u mnoha nedávných aktualizací má Chrome OS 90 některé funkce zaměřené na produktivitu a jsem si jist, že mnoho uživatelů čeká, až jeden nebo více těchto nástrojů zasáhne stabilní kanál. Takže bez dalších okolků je zde novinka v Chrome OS 90.

Vylepšené vyhledávání spouštěče

Pokud kliknete na tlačítko „vše“ aka vyhledávací klávesu, zobrazí se spouštěč aplikací a můžete vyhledávat aplikace i soubory v místním úložišti a na Disku nebo dokonce vyhledávat na Googlu. V systému Chrome OS 90 bude funkce vyhledávání spouštěče nyní obsahovat užitečné výsledky, jako je počasí, aritmetika, nebo vám při zadávání symbolu akcií nabídne cenu akcií. Velmi užitečné pro mě, protože často zapomínám, že na mém Chromebooku je nainstalována kalkulačka.

Aplikace Diganostic

Sledujeme diagnostickou aplikaci Chrome OS několik měsíců a teprve dnes ráno jsem zjistil, že SWA (System Web App) bude nakonec obsahovat nástroje Chrome Network Health používané k testování připojení vašeho zařízení. Tato konkrétní funkce je stále v akci, ale aplikace Diagnostics je zde v systému Chrome OS 90 oficiální a obsahuje užitečné informace, jako je konfigurace procesoru / paměti vašeho zařízení, nabití a stav baterie, teplota a několik systémových kontrol, aby se zajistilo, že nedojde k vypnutí zdrojů. . Pokud zjistíte, že některý z těchto hardwarových testů Chromebook selhal, můžete vývojářům poslat zpětnou vazbu přímo z diagnostické aplikace.

Skenujte z tiskárny

Snad jedna z nejzajímavějších funkcí pro pedagogy i profesionály, dlouho očekávaný nástroj Scan konečně provedl přechod na stabilní kanál. Pokud máte kompatibilní síťovou tiskárnu, můžete v Chromebooku otevřít aplikaci Skenovat a naskenovat soubory do místního úložiště nebo na Disk Google. Aplikace detekuje nastavení DPI dostupné pro vaši tiskárnu a poskytne vám náhled naskenovaných dokumentů přímo v aplikaci. Velmi užitečné a něco, co Chrome OS nutně potřebuje, aby se setkal se svými konkurenty.

Živé komentáře

Živé titulky jsou v Chromu „aktivní“ již nějakou dobu, ale v příštích týdnech Google uvede tuto funkci v Chromu v systému Chrome OS. To umožní živé titulky v reálném čase na jakémkoli médiu se zvukem a lze k nim přistupovat prostřednictvím nabídky přístupnosti na hlavním panelu nebo nabídky nastavení systému Chrome OS. Jde o „oficiální“ aktualizaci, ale zůstaňte naladěni. Jsem si jist, že v nejnovější verzi systému Chrome OS toho bude ještě co objevovat, a nechceme, aby vám to uniklo. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení připraveno na aktualizaci, přejděte do nabídky nastavení systému Chrome OS a klikněte na O systému Chrome OS, nebo můžete zkontrolovat Tento web je užitečný ke kontrole, zda vaše šablona zobrazuje verzi 90.

