Proč používáte aplikaci pro zasílání zpráv? Rozhodně máte na výběr dostatek možností, ale čím je každý výjimečný? pro SignálTo je již dlouhou dobu závazkem aplikace klást soukromí především. Začíná to silným šifrováním typu end-to-end, ale děje se zde mnoho-včetně toho, co se stane s vašimi zprávami, jakmile se dostanou k příjemci. Signál dával uživatelům možnost Nechte jejich zprávy automaticky mazat Chvíli a nyní nový měnič doufá, že bude tato schopnost méně namáhavá a přístupnější než kdy dříve.

Název hry je zde „výchozí“. Dříve jste museli ručně nastavit, aby se vaše zprávy automaticky mazaly na základě konverzace po chatu. Přestože se jednalo o funkční řešení, vyžadovalo to také spoustu práce navíc, nemluvě o riziku náhodného zapomenutí na jeho povolení.

jít vpřed, Nyní můžete ve výchozím nastavení povolit dočasné zprávy. Kromě toho mají uživatelé úplnou kontrolu nad tím, jak dlouho mají jejich zprávy trvat, a můžete nastavit doby vypršení platnosti od sekund do dnů.

Jak Signal moudře zdůrazňuje, neměli byste vkládat taky Hodně víry ve víru, že vaše zprávy budou navždy pryč – kdokoli se vždy může vyfotit, než zmizí, pokud k tomu má sklon – ale stále to vypadá jako opravdu dobrý krok správným směrem, který uživatelům poskytuje co největší kontrolu nad svými zprávami.