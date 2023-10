Therese Coffeyová, proč chcete, aby Britové měli menší právo toulat se než dobytek?

V Anglii se právo na roaming vztahuje pouze na osm procent půdy (Obrázek: Alex Treadway/Getty)

„Upřímně řečeno, mám dost kampaně za právo toulovat se. Jediné, co má právo se toulat, jsou farmáři a jejich prasata a jejich dobytek,“ řekla Therese Coffey, státní tajemnice pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova. Tento týden na konzervativní obědové konferenci sponzorované British Shooting and Conservation Association.

Toto prohlášení mě zaujalo ze dvou důvodů. Zaprvé, tyto „věci“ – farmáři, krávy a prasata – jsou stejné „věci“, které se zdá, že její strana má v úmyslu prodat (znečištěnou) řeku tlakem na dovoz vysoce uhlíkových zvířat s nízkými životními podmínkami z velké dálky. Jako Austrálie a Mexiko.

Druhým je, že by to znamenalo, že by hospodářská zvířata měla mít absolutní právo na toulky spíše než britská veřejnost, která, když se dotazovala v červnovém průzkumu YouGov, ukázala silnou podporu pro rozšíření práva na toulky v Anglii s 56 procenty Britů. Pro tuto myšlenku hlasovali konzervativní voliči.

O právo toulat se Anglií a Walesem se dožaduji od roku 2007, kdy jsem si kvůli nedostatku peněz a téměř žádné veřejné dopravě uvědomil, jak málo se mohu ponořit do přírody.

A kdykoli předpokládáte, že bychom měli mít stejnou svobodu toulat se v Anglii a Walesu jako ve Skotsku (za posledních 20 let mělo podobná práva jako ti, za něž se vedly kampaně v Anglii a Walesu), lidé vyvolávají směšná přirovnání.

Angličtí a skotští aktivisté si vyměnili nápoje, než je nalili do vody, když potulní aktivisté zorganizovali hromadný přestupek poblíž hranice mezi Anglií a Skotskem (Obrázek: GETTY)

„Jak by ses cítil, kdyby někdo tábořil na tvém dvoře?“ Například. Takže, abych se snížil na tuto smíšenou úroveň, navrhuje Covey, abych umožnil farmáři a jeho stádu neomezený přístup do mé zahrady?

Samozřejmě ne – v obou případech. Jádrem hnutí Right to Roam je soubor pravidel a předpisů, které umožňují zodpovědný přístup – známý jako Leave No Trace.

Skotsko je jednou z mnoha zemí, které to již dělají a dělají to dobře; Na podporu této skutečnosti má dvě desetiletí dat a zkušeností.

Severské země, jako je Norsko, Švédsko, Finsko a Island, dodržují „právo každého člověka“ (ve všech případech s omezením na 70 metrů od obydlí nebo parků) a činí tak po staletí, a které vidí svobodu pohybu. – ​​a přístup do vnitrozemských vod – jako právo. Zásadní pro každého. Jiné země mají různé upravené verze tohoto, včetně Estonska, Švýcarska, Rakouska, České republiky a mnoha dalších.

Organizace jako BASC vždy rády poukazují na hodnotu, kterou přidávají do ekonomiky – která nedávno dosáhla 100 milionů liber, což je fakt, který lidé jako Coffey často chválí. Porovnejte to však s 2,1 miliardami GBP, kde konzervativní odhady naznačují, že přístup do venkovního prostředí by mohl NHS ušetřit snížením nákladů na léčbu v důsledku zvýšené úrovně aktivity.

Sama Coffeyová řekla v projevu na červnové konferenci Future of the Rural: „Náš venkov tvoří více než 90 procent naší půdy… Je to živé, dýchající, pulzující místo, které tolik přispívá ke zdraví a štěstí. milionů ročně.“ V Anglii se však právo na roaming vztahuje pouze na 8 procent.

Proč by se někdo, kdo ví, že je to pravda, snažil omezit přístup tím, že poruší svůj závazek zrušit lhůtu pro registraci historických práv průchodu, čímž přijde až o 41 000 mil potenciálních stezek, ale také postaví farmáře proti turistům?

Je čas odložit tyto zastaralé a polarizující taktiky stranou a otevřít venkov všem.