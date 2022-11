Tom Cruise byl málem chycen, jak misi znemožnil

Tom Cruise je ochoten udělat spoustu šílených věcí, aby se ujistil o své identitě Akční filmy Je nejvyšší kvality. Z temene mé hlavy se při startu připoutal k letadlu, vylezl na Burdž Chalífa a dokonce si zlomil nohu při skákání ze střechy na střechu v Londýně.

Neuvěřitelně všechny tyto kaskadérské kousky se staly při natáčení filmů Mission: Impossible; Ani jsme se nedotkli Top Gunu nebo jiných filmů, které natočil. Jak se však zdá franšíza Mission: Impossible, Cruisova série se zdá být věnována tomu, aby svým fanouškům dala z této skvělé věci maximum. Špionážní filmy.

Ve skutečnosti byl jednou málem zatčen při natáčení svého prvního filmu Mission: Impossible. Ano, skutečně. během rozhovoru s Vanity Fair Upgradovat prvního špióna Thriller Cruz ve franšíze přiznal, že se v Praze střetl s poněkud drsným policistou a málem ho dostal do velkých problémů.

Podle článku mířil Cruz do svého přívěsu po dlouhé přestřelce plné kaskadérských kousků, když ho zastavil policista, který se zeptal, zda vidí jeho doklady.

„Mluvil česky,“ vysvětlil Cruz. Řekl jsem: moje papíry? Co tím myslíš moje papíry? Jsme v Praze, víte. Komunismus je dvě míle daleko, příteli. Situace se zřejmě vyřešila, až když byl přiveden policejní šéf pracující pro skupinu, aby si s policistou promluvil.

„Byl to jen tyran,“ pokračoval Cruz. „Ale bylo to jako „Co jiného se mohlo stát?“ I když je možné, že Cruise přehnaně reagoval na příliš horlivého policistu, podle spisovatele Mission: Impossible Roberta Townea byl na hvězdu velký tlak.

„Tom byl s tím obrázkem opravdu namířený,“ vysvětlil Towne. „Byla to věc, která mohla mít více než 100 milionů dolarů jen tím, že jste mrštili řasami nesprávným způsobem. Pracovali jsme v zemích, kde vlády a státní správa byly sotva pod kontrolou, s nedokončeným scénářem a spoustou high-tech sraček.“ střílet… Trvalo to hodně.“ „.

