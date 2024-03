Triasové korbele: Identifikován nový krokodýlí předek

Tento článek byl přezkoumán podle Science Proces editace

A Opatření.

redaktoři Při zajištění důvěryhodnosti obsahu byly zdůrazněny následující vlastnosti: Kontrola faktů důvěryhodný zdroj Korektura Ano!

Umělcova interpretace nově identifikovaného Aetosaura Garzapelta Müllera. Kredit: Marcio L. Castro

× Zavřít Umělcova interpretace nově identifikovaného Aetosaura Garzapelta Müllera. Kredit: Marcio L. Castro



Dinosauři dostanou veškerou slávu. Ale aetosauři, těžce obrněný bratranec moderních krokodýlů, vládli světu před dinosaury. Tyto nádrže pocházely z období triasu v různých tvarech a velikostech, než vyhynuly asi před 200 miliony let. Dnes byly jejich fosilie nalezeny na všech kontinentech kromě Antarktidy a Austrálie.

Vědci používají kostěné pláty, které tvoří brnění aetosaurů, k identifikaci různých druhů a obvykle nemají mnoho fosilních koster, se kterými by mohli pracovat. Ale nová studie vědců z Texaské univerzity v Austinu se zaměřuje na brnění Aetosaura, které má většinu hlavních částí neporušených.

Oblek – nazývaný brnění – je přibližně ze 70 % kompletní a pokrývá každou hlavní oblast těla.

Papír je zveřejněno v Anatomický záznam.

„Máme prvky od zadní části krku a oblasti ramen až po špičku ocasu,“ řekl William Reyes, doktorand na UT Jackson School of Geosciences, který vedl výzkum. „Obvykle najdete velmi omezené materiály.“

Reyes a jeho spolupracovníci použili štít k identifikaci exempláře jako nového druhu aetosaura, kterému dali jméno Garzapelta muelleri. Jméno „Garza“ odkazuje na okres Garza v severozápadním Texasu, kde byl nalezen aetosaurus, a „pelta“ je latinsky štít, což je odkaz na silně opevněné tělo aetosaura. Druhové jméno „Mullerian“ ctí paleontologa, který jej původně objevil, Billa Mullera.

William Reyes, doktorand na Jackson School of Geosciences, zkoumá exemplář aetosaura vystavený v Muzeu přírodní historie a vědy v Novém Mexiku. Kredit: William Reyes

× Zavřít William Reyes, doktorand na Jackson School of Geosciences, zkoumá exemplář aetosaura vystavený v Muzeu přírodní historie a vědy v Novém Mexiku. Kredit: William Reyes



Garzapelta žil asi před 215 miliony let a vypadal jako moderní americký krokodýl, ale s mnohem větším brněním.

„Vezmi moderního aligátora a proměň ho v pásovce,“ řekl Reyes.

Kostěné pláty, které pokrývaly Garzapeltu a další aetosaury, se nazývají osteodermy. Byly zapuštěny přímo do kůže a tvořily štít tím, že do sebe zapadaly jako mozaika. Kromě toho, že měl tělo pokryté kostnatými pláty, byly Garzapeltovy boky obklopeny zakřivenými hroty, které by poskytly další vrstvu ochrany před predátory. Přestože jsou dnešní krokodýli všežravci, vědci se domnívají, že aetosauři byli především masožravci.

Hřebíky nalezené na Garzapeltě jsou velmi podobné těm, které byly nalezeny na jiném typu aetosaura, ale výzkumníci překvapivě zjistili, že oba druhy jsou spolu jen vzdáleně příbuzné. Zjistili, že podobnosti jsou příkladem konvergentní evoluce, což je nezávislý vývoj podobných vlastností u různých druhů. Evoluce letu u hmyzu, ptáků, savců a dnes již vyhynulých pterosaurů je klasickým příkladem tohoto jevu.

Podle Reyese kombinace unikátních rysů nalezených na Garzapeltových deskách jasně naznačuje, že jde o nový druh. Pohybují se od toho, jak do sebe desky zapadají, až po jedinečné hřebeny a hřebeny na kostech. Odhalit pozici Garzapelty v rámci většího rodokmenu Aetosaurus však bylo náročnější. V závislosti na tom, kterou část brnění výzkumníci potvrdili ve své analýze, by Garzapelta skončil na velmi odlišných místech. Štít, který stéká po jeho zádech, připomíná štít jednoho typu, zatímco hroty v jeho střední části připomínají štít jiného typu.

Kostěný plát brnění zvaný osteoderms z oblasti trupu Garzapelta muelleri. Na horní fotografii je osteoderm při pohledu shora. Spodní fotka je osteoderm při pohledu ze strany. Měřítko je 5 cm. Kredit: William Reyes

× Zavřít Kostěný plát brnění zvaný osteoderms z oblasti trupu Garzapelta muelleri. Na horní fotografii je osteoderm při pohledu shora. Spodní fotka je osteoderm při pohledu ze strany. Měřítko je 5 cm. Kredit: William Reyes

Virtuální rekonstrukce Aetosaurus garzapelta muleri, jak je vidět shora, založená na zkamenělých pozůstatcích brnění ve sbírkách obratlovců na Texas Tech. Rekonstrukce je znázorněna s příklady jeho plátovaného a zoubkovaného brnění v řezu. Kredit: Jeffrey Martz

× Zavřít Virtuální rekonstrukce Aetosaurus garzapelta muleri, jak je vidět shora, založená na zkamenělých pozůstatcích brnění ve sbírkách obratlovců na Texas Tech. Rekonstrukce je znázorněna s příklady jeho plátovaného a zoubkovaného brnění v řezu. Kredit: Jeffrey Martz



Jakmile vědci zjistili, že se hroty vyvíjely nezávisle, byli schopni určit, kde se Garzapelta nejlépe hodí mezi ostatní druhy aetosaurů. Reyes však řekl, že výzkum ukazuje, jak konvergentní evoluce může věci zkomplikovat.

„Afinita osteodermů se vzdáleně příbuznými aetosaury byla pozorována již dříve, ale brnění Garzapelta muelleri je toho nejlepším příkladem a ukazuje rozsah, v jakém se může vyskytovat, a problémy, které způsobuje v našich evolučních analýzách,“ řekl Reyes.

Garzapelta je součástí fosilních sbírek na Texaské technické univerzitě. Většinu z posledních 30 let strávil na polici, než na něj Reyes narazil při návštěvě. Univerzitní a muzejní sbírky jsou důležitou součástí pro umožnění tohoto typu výzkumu, řekl Bill Parker, odborník na aetosaury a paleontolog z národního parku Petrified Forest, který nebyl součástí výzkumu.

„Tyto vzorky nebyly navrtány na poli právě včera,“ řekl. „Jsou v muzeu desítky let a stačí, aby někdo jako Will přišel a rozhodl se je konečně prostudovat a uvést do života.“

Kromě toho, že různé druhy mají různý krunýř, může vzhled krunýře ovlivnit i věk nebo pohlaví zvířete. Reyes v současné době zkoumá tyto otázky studiem fosílií aetosaurů ve sbírce Jackson School, z nichž většina byla nalezena během 40. let 20. století jako součást vykopávek Works Progress Administration.

Spoluautory studie jsou Jeffrey Martz, docent na University of Houston-Downtown, a Brian Small, vědecký pracovník z Texas Tech University Museum.