Do svého 20 let starého Porsche jsem přidal Apple CarPlay s továrními díly

Jedna z věcí, která mě pomohla přesvědčit Koupit Porsche 911 996. generace (Kromě toho, že jsem si nemohl dovolit 997) Dostupnost bylo něco, čemu se říkalo Porsche Classic Communication Management Plus 996s a 986 Boxsters. Tento systém v podstatě dovybavuje informační a zábavní systém 991 generace 911 do přístrojové desky 996, aniž by bylo nutné cokoliv vyřezávat a s vybavením jako z továrny. Právě jsem ho nainstaloval, a i když to nebylo levné, díky modernizaci vypadá moje Porsche z roku 2003 jako zbrusu nové auto.

Ačkoli se to zdá jako ideální režim pro získání moderních funkcí do staré 911, existuje několik zádrhelů v systému, které mě zpočátku zastavily. Tou největší jsou náklady. Nejde to nijak obejít. Platíte asi 1 500 dolarů za to, co je v podstatě přepracovaná čínská hlavní jednotka autorádia na platformě Android s logem Porsche na přední straně a sadou továrních kabelových adaptérů Porsche. Pro montáž hlavní jednotky si také musíte objednat spoustu věcí, které nejsou součástí sady, a protože jsou díly Porsche, nejsou příliš levné.

Za druhé, skutečnost, že Porsche důrazně doporučuje, aby systém nainstaloval prodejce. Nemám mnoho zkušeností s tvorbou autorádia a vyhlídka na to, že to bude v mé hlavě, byla velmi reálná. Nakonec dokumenty vytvořené lidmi na webech, jako jsou reenlist A 6SpeedOnline odstranil část záhad z toho, co jsem potřeboval objednat navíc k sadě pro čistou instalaci jako z výroby.

To je to, co si koupíte za 1 500 dolarů od Porsche Classic.

Třetím možným problémem je chybějící podpora od Porsche pro známé problémy v systému. Problémy, které lidé měli, jsou z velké části drobné nepříjemnosti, ale rozhodně jsou to věci, které je třeba nyní řešit vzhledem k ceně této jednotky a skutečnosti, že je na trhu dva roky. Největším problémem je, že systém PCCM Plus dokáže náhodně vynulovat denní počítadlo kilometrů vozidla. Moje země to dělá, a i když to koneckonců není konec světa, přivádí mě to k šílenství.

S ohledem na to všechno jsem si objednal jednotku PCCM Plus, kovové a plastové díly přístrojové desky pro dvojité DIN stereo, kus obložení pro přesun mé HVAC jednotky a několik nezbytných šroubů. Úložiště CD v mém autě už bylo vykucháno kvůli druhému úložnému prostoru, takže jsem ho nemusel objednávat, ale lidé s úplným nastavením skladových dat budou muset. Celkem všech těchto věcí bylo asi 1600 dolarů.

Jakmile dorazily všechny moje díly, začal jsem rozebírat interiér 911. Jak jsem již zmínil, rozebrat 996 je docela snadné. Odsazení obvodu obložení pro hlavní stereo jednotku a středové výdechy klimatizace je jen Jde o to použít trochu síly k vypáčení několika klipů a zároveň se snažit nepoškrábat plastovou měkkou texturu. Za tím je několik šroubů s hlavou Torx, které vám umožní zasunout tovární stereo do ramene. Otvory se mírně stahují a také vysouvají. Po odpojení hrsti špuntů ze zadní části sériového rádia je vše volné a lze to odložit.

Instalace po dokončení přepravy klimatizace.

Dalším krokem je demontáž spodní části středového nosníku palubní desky. Někteří lidé to úplně vynechávají, což je důvod, proč 996 GT3 pochází z továrny, ale pokud budete používat PCCM Plus, není to volba, protože modul klimatizace tam musí být portován. Je to tak jednoduché, že opatrně provléknete kabely ovládání klimatizace skrz přístrojovou desku a zacvaknete do nového čelního panelu, který si snad objednáte se zbytkem PCCM Plus. Klimatizace bude nyní umístěna v nejnižším slotu na středové konzole, nad ním bude umístěna plastová schránka.

Sestavení nových dvojitých DIN držáků a hlavní jednotky PCCM Plus pro mě byl boj, protože neexistuje dobrá dokumentace od Porsche nebo fór o tom, jak obě z nich spolupracují. Zjistil jsem tvrdě (také znám jako nutnost znovu rozebrat desku) dvojitou plastovou konzolu DIN, která jde na hlavní jednotku, a za ni jsou přišroubovány kovové držáky, které byly dodány s hlavní jednotkou. K dispozici je také kovový držák, který se přicvakne do oblasti, kde bude hlavní jednotka sedět, ale než se do toho pustilo všechno, musel jsem vědět, co chci dělat s přijímačem GPS, mikrofonem pro hands-free volání a USB hack boxem, který umožňuje připojit telefon k Apple CarPlay nebo Android Auto.

Veškeré tovární rozvody. Žádné škrty, žádné náplasti.

Porsche navrhuje, abyste namontovali mikrofon na sloupek řízení a přijímač GPS na spodní roh čelního skla, ale to je hloupost. GPS může žít šťastně nad klimatickým kanálem uvnitř palubní desky. Mezi ní a čelním sklem není žádný kov, takže příjem je skvělý a na palubní desce nemáte velkou černou bradavici. U mikrofonu jsem to nakonec udělal o krok dále tím, že jsem odstranil sadu nástrojů (velmi snadné, stačí, abyste vytáhli hasák, odšroubovali pár šroubů a pak odstranili tři barevně označené konektory) a použil jsem tovární mikrofon umístění používané na vozech Porsche vybavených továrnou Původní Communications Manager.

USB box je obtížnější skrýt a je dalším slabým bodem systému PCCM Plus. Krabice je velká asi jako balíček karet a na zadní straně visí asi 12 palců kabelu. Na úzké přední straně jsou dva USB A porty a aux jack. Porsche doporučuje instalaci do přihrádky nad klimatizační jednotkou nebo do odkládací schránky. Ani jedna z možností není podle mého názoru skvělá, ale nakonec jsem šel blokovou cestou, protože to zjednodušilo přístup k portům USB. Modely PCCM Plus pro vozidla 997/987 USB porty máte na přední straně samotné hlavní jednotky, což je mnohem lepší řešení.

Po přivedení všech různých kabelů k místu, kde bude hlavní jednotka bydlet, stačí vše zapojit a vrátit zpět na palubní desku. Použil jsem výukový program od YouTuber ProjectsMB, o kterém jsem zjistil, že je nejjasnější a nejsnáze sledovatelný, pokud jde o zjišťování, které zástrčky kam jdou, aniž bych je vždy viděl. Odtud by měla být jednoduchá záležitost přesunout hlavní jednotku do jejího nového domova, rozebrat ji a vrátit všechny díly zpět na místo, ale tady jsem narazil na svůj největší problém.

USB box, který byl dodán s mým systémem PCCM Plus, byl při příjezdu mrtvý. Jako idiot jsem neběžel domů, abych si vzal kabel, abych ho otestoval, než jsem všechno dal dohromady, takže jsem to zjistil až později. To by byl sám o sobě zvládnutelný problém, ale získání náhradní krabice se ukázalo jako noční můra.

Moje první zastávka ve snaze získat náhradní díl byl prodejce, u kterého jsem systém zakoupil – Náhradní díly Porsche Sunset v Oregonu. Pravidelně je používám k získání originálních dílů OEM, obvykle mají dobrou cenu a snadno se s nimi manipuluje. V tomto případě řekli, že buď budu muset jít k prodejci, aby problém vyřešil v rámci záruky, nebo si koupím celou novou sadu PCCM Plus a pak se pokusím poskytnout záruku na tu starou. Druhá metoda vyžaduje zaplacení dalších 1 500 $, což se nestane. První zahrnuje několik hodin zúčtovatelného diagnostického času v mém místním dealerství Porsche za zhruba 300 dolarů za hodinu.

Jedná se o stejnou obrazovku jako současná generace Boxster a Cayman.

Nakonec jsem musel udělat to, co jsem nechtěl: oslovit lidi v severoamerickém PR oddělení Porsche, aby se pokusili najít řešení. Tohle není něco, co by průměrný zákazník udělal, a já nerad kontaktuji oblíbence mého automobilového novináře kvůli osobním projektům, ale nezbývá mi žádná jiná schůdná možnost. Dostali náhradní USB box (vyzkoušeno, zda je dobrý) a znovu jsem ho nabil.

Tento nedostatek podpory, jak pro instalaci, tak pro případ, že by se něco pokazilo, by mě vedl k tomu, abych řekl, že většina lidí by si pravděpodobně neměla kupovat sadu PCCM Plus, alespoň pokud si ji plánují nainstalovat sami. Mám velké štěstí, že moje auto, protože jde o pozdní model se stereo Bose, je pro instalaci tohoto systému nejjednodušší, nejvíce plug-in verzí 996, a stále narážím na nějaké problémy. Lidé s předchozími vozy hlásili složitější problémy, které vyžadovaly mnoho řešení, aby systém fungoval tak, jak má.

Dalším klíčovým faktem je, že pro většinu lidí je to hodně peněz, které utratí za něco, co nabízí stejnou funkčnost jako generická hlavní jednotka, která stojí možná 1/10 ceny. Mít něco, co esteticky zapadá do interiéru mého auta a je zcela reverzibilní bez poškození kabelového svazku auta, se mi vyplatí.

Z hlediska kvality zvuku je vynikající. Když jsem si v listopadu koupil auto, byl jsem velmi zklamán stereo Bose. Nyní to zní skvěle, se spoustou basů, středů a výšek. S některými upgradovanými reproduktory by to bylo úžasné. Část věcí CarPlay je také skvělá, i když to není bezdrátové, a moje hacky pro mikrofon a antény GPS fungují skvěle, protože lidé hlásí křišťálově čistý zvuk při telefonních hovorech, které uskutečňuji z auta.

Teď mám pocit, že 20 let stará 911 se uvnitř cítí jako moderní auto s moderním infotainmentem, a to je pro mě velká věc. Nyní se nemusíte trápit s nechtěnými bluetooth hardwarovými klíči nebo špatným příjmem rádia. Nemusím se zastavovat, abych zavolal, nebo odtrhnout oči od silnice, abych se podíval na svůj telefon a zjistil jsem cestu. Nejlepší ze všeho je, že místo toho, aby bylo moje auto méně cenné pomocí sady kabelů na palubní desku a palubní desku, měl by tento systém zvýšit hodnotu auta, a pokud se příští majitel vozu bude chtít vrátit k původnímu rádiu, stále ho mám pro ně.