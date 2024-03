Studie ukazuje rozdíly v mozcích dětí s touto poruchou

Podle národní studie zveřejněné tento týden mají děti s ADHD výrazně odlišné mozkové funkce, když odpočívají ve srovnání s dětmi bez neurologické poruchy.

Průzkumy tisíců dětí s ADHD a bez ní poukázaly na klíčový rozdíl: Národní institut zdraví Studie je v American Journal of Psychiatry Zjistila, že mladí lidé s ADHD mají v mozku více kabelů nebo sítí neuronů, což ztěžuje jejich mozku vysílat jasné signály o úkolu, jako je dodržování pokynů nebo sezení v klidu.

Zjištění jsou založena na důkazech, které mohou odborníkům usnadnit vysvětlení, jak mozkové okruhy dítěte souvisí s příznaky ADHD, které mohou učitelé nebo rodiče vidět. Vědci v podstatě zjistili, že děti s ADHD mají příliš zapojenou kabeláž, která může jejich mozku ztížit přenos určitého signálu.

„Toto jsou oblasti mozku, o kterých víme, že jsou důležité pro kontrolu impulzivního chování a kontrolu pozornosti,“ říká Luke Norman, vědecký pracovník z UCLA. Národní ústav duševního zdraví Autor studie řekl USA TODAY. „Tyto sítě se zdají být neúčinné při léčbě ADHD.“

Předchozí studie mozkových funkcí u lidí s ADHD zahrnovaly menší skupiny, obvykle méně než 100 účastníků. Žádný z nich neshromáždil přesvědčivé důkazy k identifikaci částí mozku postižených ADHD, neurovývojovou poruchou charakterizovanou obtížemi věnovat pozornost a zůstat v klidu.

Studie National Institutes of Health použila tisíce skenů mozku dětí s rysy ADHD ze šesti různých souborů dat. Tato větší velikost vzorku pomáhá pochopit, jak funguje mozek u lidí s ADHD, řekli externí odborníci, ačkoli výsledky byly relativně malé, protože lidé během vyšetření magnetickou rezonancí odpočívali a nebyli aktivní.

Studie nezkoumá, jak je ADHD diagnostikována. To se obvykle provádí prostřednictvím hodnocení, které zahrnuje informace od lékařů, učitelů a rodičů. Místo toho zjištění pomáhají identifikovat specifické signály v mozku, které vstupují do hry u lidí s touto poruchou, říká Lauren Friedmanová, odborná asistentka psychologie na lékařské fakultě. Arizona State Universitykterý nebyl se studiem spojen.

Asi 6 milionům amerických dětí ve věku od 3 do 17 let bylo diagnostikováno ADHD, což znamená, že mladí lidé, kteří čelí těmto problémům, tvoří méně než 10 % dětí, uvádí zpráva Světové zdravotnické organizace. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Výzkum naznačuje, že genetika hraje roli v tom, zda se u dítěte rozvine ADHD, stejně jako další faktory, včetně předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti, otravy olovem, poranění mozku a užívání alkoholu nebo tabáku během těhotenství.

Studie se také zabývala skeny více než 8 000 dětí, které byly v průměru mladší 11 let. Téměř 1 700 dětí bylo diagnostikováno s ADHD a více než 6 700 dalších touto poruchou netrpělo. Všechny děti ležely v MRI přístroji s otevřenýma očima, jak byl pořízen obraz jejich mozku.

U dětí s ADHD vědci zjistili, že frontální kůra jejich mozku, oblast, která kontroluje pozornost a zvládá nežádoucí chování, má zvýšené propojení se strukturami umístěnými hlouběji v mozku, které zvládají zpracování informací. V této části mozku dochází k učení. Je to také místo, kde člověk vytváří pohyb a prožívá emoce. Děti s ADHD měly více spojení mezi těmito dvěma částmi svého mozku, ale to neznamenalo, že signály přicházely snadněji. Místo toho vysoce vodivé dráty vedly k tomu, co studie nazvala „změněnou konektivitou“.

Norman, výzkumník National Institutes of Health, uvedl, že snímky jsou založeny na předchozím výzkumu. Když například děti s ADHD hrají hry, které vyžadují pozornost a kontrolu impulzů, skenování mozku ukázalo, že mají potíže s navazováním nervových spojení, aby mohly plnit úkoly. Zdá se, že studie potvrzuje stejné výsledky, i když je člověk v klidu.

Výsledky zachycují jen malou část mozkové aktivity lidí s ADHD. Norman řekl, že je zapotřebí více výzkumu, aby se podíval na děti s ADHD, které dělají různé aktivity, a děti, u kterých se porucha rozvine, když stárnou. Vědci poznamenali, že studie neodráží děti napříč celou populací USA. Více než 15 % dětí s ADHD ve studii pocházelo z rodin s příjmem vyšším než 200 000 $ a asi dvě třetiny dětí s ADHD byli chlapci.

Sarah Karalunas, docentka psychologie na University of Purdue UniversityŘekl, že studie pomáhá identifikovat vzorec mozkových rozdílů u dětí s ADHD, které mohou pracovat tvrději než jejich vrstevníci, aby ovládaly své emoce a pozornost.

Ve své další studii se Norman plánuje podívat na to, jak děti procvičují dovednosti, které využívají tato mozková spojení. Řekl, že cílem je pracovat na hledání léčby, která by změnila fungování mozku.