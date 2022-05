Rakouští muži šokovali hokejový svět tím, že v přestřelce porazili české hráče

Rakousko utrpělo v úterý na mistrovství světa v ledním hokeji drtivou porážku, když v penaltovém rozstřelu ve finském Tampere porazilo Českou republiku 2:1.

Bylo to první vítězství Rakouska nad Čechy ve velkém utkání. V rozstřelu proměnil penaltu pouze Rakušan Peter Schneider.

Byla to první výhra Rakouska po dvou porážkách, posunula tým na páté místo ve skupině B se třemi body a sexem na čtvrtém místě v tabulce.

Český kapitán Roman Červenka se v úvodu utkání prosadil, ale Brian Lepler vyrovnal za 38 sekund.

Čech doufá, že David Basturnak po návratu do Finska zvýší ofenzivu poté, co Boston Bruins vypadl z play off NHL Carolinou. Ve čtvrtek by měl nastoupit v dalším utkání proti Lotyšsku.

V dalším zápase skupiny B zaznamenal Anton Pengson dva góly a jednu asistenci, zatímco Rasmus Asplant zaznamenal dva góly, když Švédsko porazilo Británii 6:0 a připojilo se k Finsku v tabulce. Británie je s jedním bodem na posledním místě.

Jinde Švýcarsko porazilo Kazachstán v Helsinkách a zahájilo turnaj třetím vítězstvím a ve skupině A se připojilo ke Kanadě s devíti body.

Dánsko porazilo Itálii 2:1 a získalo druhou výhru, zatímco Itálie a Kazachstán ještě nezaznamenaly ani bod.