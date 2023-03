Vědci vymyslí způsob, jak vytvořit transportní červí díry

máme Všechny sledované sci-fi filmy které ukazují lidi cestující napříč hluboký vesmír v každém okamžiku. Obvykle tyto vesmírné lodě využívají skoků do rychlosti světla nebo hyperprostoru nebo dokonce nějakým způsobem Snadno skákejte prostorem. Nyní tým vědců ze Spojeného království identifikoval způsob, jak vytvořit červí díry, které nám jednoho dne umožní přeskakovat vesmír tímto způsobem.

Podle zprávy od ViceVýzkumníci z Quantum Engineering Technology Laboratories na univerzitě v Bristolu ve Velké Británii navrhli „úžasný experiment, který by mohl vytvořit vůbec první průchodnou červí díru“.

Navigace červí dírou by lidem umožnila teleportovat se z jedné strany vesmíru na druhou. Ale tým výzkumníků vedený Hatemem Salehem, kvantovým fyzikem a čestným vědeckým pracovníkem na univerzitě, tomu tak neříká způsob cestování Teleportace.“ I nstead Je to známé jako „Kontraportace,“ vysvětluje Vice :

Základním konceptem nové studie jsou „porty“, což je brána vytvořená Salihem ze slov „kontrarealita“ a „doprava“. Zatímco přenosová část je poměrně jednoduchá, součást proti připojení je odvozena z konceptu tzv. counter-connectivity, což je médium pro posílání zpráv mezi dvěma body bez výměny jakýchkoli částic. „Na jednoduchém příkladu z reálného světa si představte kontrolku motoru na volnoběh v autě. Nevyzařuje nic, ale stále ukazuje informaci: že váš motor je v pořádku. To je nereálné spojení.“

Teď, když známe jméno Tento druh dopravy, Pojďme se bavit o tom, jak se to může stát realitou. Týmový přístup překvapivě čerpá ze spousty existujících technologií Se speciálním druhem kvantového počítače.

Klíčem k tomu všemu jsou kvantové výpočty. obrázek : Sven Hobie / Image Alliance ( Getty Images )

K přenosu informací prostorem a časem vědci nejprve vysílají světlo prostřednictvím kvantového systému. Fotodetektory jsou pak rekonstruovány na druhém konci systému. To znamená, že informace putují bez odeslání jakékoli elektřiny nebo částic z místa původu do cíle . Jak vysvětluje Vice:

„Jinými slovy, je to spíše jako druh teleportace, kterou známe ve sci-fi, kde se zdá, že věci mizí na jednom místě a znovu se objevují na jiném, bez jakékoli známky výměny částic.“

Saleh podle náměstka na tomto způsobu přepravy pracoval III vesmírem po dobu deseti let. K dnešnímu dni výzkumný tým má Ukaž, jak to funguje v laboratoři, Tým vědců v Číně také poslal bitmapový obrázek z jednoho místa na druhé bez výměny částic.

Dalším krokem ve vývoji tohoto média pro přenos dat bude další generace kvantových počítačů. Tyto počítače by pak mohly být použity k „využití síly antiportů k vytvoření průchodné červí díry,“ říká Vice. Ale pokud se to stane realitou, neočekávejte, že teleportace vesmírem proběhne okamžitě, jak vysvětluje Vice:

„Na rozdíl od fiktivních červích děr nebude beta verze umožňovat okamžité cestování rychleji než světlo do vzdálených míst, protože antiportály se plíží mnohem pomaleji, než je rychlost světla.“

To neznamená, že taková technologie je zbytečná. F P od něj: R. Výzkumníci mohou použít rozšíření Prostředky cestování do červí díry Posílat signály nebo předměty přes skutečný most přes časoprostor. Mohl by dokonce nabídnout pohled z první osoby do červí díry, což by bylo docela fajn.