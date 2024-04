Pět tipů pro lepší a zdravější stárnutí

V té době mi bylo 59 let. Ani poté, co jsem byl svědkem otcovy (a dědečkovy) vražedné tvrdohlavosti, necítil jsem potřebu dát na vlastní radu. Stejně jako oni jsem měl stejné množství popírání a arogance. To staré bylo na zítra. Ten starý byl pro jiné lidi.

Všichni jsme slyšeli, že „jablko nepadá daleko od stromu“. Jak mi připomněl jeden z mých přátel, který viděl rodiče zápasit s novou bezmocí a strachy: „Bez ohledu na to, jak moc si říkáme, že nikdy nebudeme jako naši rodiče, bez ohledu na to, jak tvrdě a rychle běžíme opačným směrem, stáváme se podobnými. jim.“

To mě vyděsilo. Ale co mohu udělat jinak?

Když jsem to napsal, doufal jsem, že budu odpovědný; Doufal jsem, že jeho sdílením si ostatní uvědomí, co si myslíme, že je zastaralé a jak můžeme dělat nová a lepší rozhodnutí. Studie ukázaly Závazky zdraví mohou lidi povzbudit k tomu, aby dělali malé, jednodušší kroky, které mohou vést k velkému zlepšení zdraví.

Becca Levy, profesorka veřejného zdraví a psychologie na Yale University a autorka knihy „ Porušení zákona věku: Jak vaše přesvědčení o stárnutí určuje, jak dlouho žijete a jak to žijete Napsal: „Ve studii za studií, kterou jsem provedl, jsem zjistil, že starší dospělí s pozitivnějším vnímáním stárnutí si vedli lépe fyzicky a kognitivně než ti, kteří to vnímali negativněji; S větší pravděpodobností se zotavili z těžkého postižení, lépe si pamatovali, chodili rychleji a dokonce žili déle.

Zdravotní experti mají jasno v tom, že zůstat aktivní je s věkem důležité. Dokud jsem schopen, dělám to, na rozdíl od mé matky, která je čím dál letargičtější a osamělejší. Teď jsem zpátky na tanečním parketu, když se můžeme zase spolu houpat a potit, jak pandemie polevuje. Nejen, že se zvyšují endorfiny, ale Kelly McGonigalová, autorka knihy „ Radost z pohybu „,“knihy,„Týmová práce nám připomíná, čeho jsme součástí, a přechod do komunity nám připomíná, kam patříme.“

V případě potřeby používejte sluchadla. Nechal jsem si zkontrolovat sluch; I když to není dokonalé, můj audiolog říká, že jsem dobrý alespoň na pár let. Naproti tomu můj otec se vyhýbal tomu, aby mu pomáhal sluch, takže byl izolován. Jsem rozhodnutý pořídit si sluchadla, až je budu potřebovat, a protože mě znám, asi o tom napíšu. Žádná skvrna.

To vše není jednoduché a vyžaduje to cvik. Nakonec jsem měl pocit, že moji rodiče udělali vše, co mohli. Ale pamatuji si, co Andrew Weil, autor knihy „Zdravé stárnutí„Nejsme rukojmí svého osudu,“ řekl, což znamená, že lidé mohou dělat chytřejší rozhodnutí, která zlepší jejich pozdější roky.