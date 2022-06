Jak sledovat potenciální meteorickou bouři Tau Hercules online

Nový meteorický roj by dnes v pondělí a úterý (30. až 31. května) mohl rozsvítit oblohu na svátek Memorial Day nebo by to mohl být velký propad. V každém případě jej ale budete moci sledovat živě online.

Volání Meteorický roj Tau Herculesakce má potenciál být tzv „Meteorická bouře“ rychlostí 1 000 jasných hvězd za hodinu V pondělí přes noc, když Země projde troskami komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Vědci však ještě nevědí, že může také úplně zmizet. Jeden vědec z NASA to nazval „událostí všechno nebo nic“.

Můžete sledovat živé pohledy na možné meteorický roj Přes noc v pondělí a svítání v úterý ve výše uvedeném přímém přenosu z projektu Virtual Telescope Project vedeného astrofyzikem Gianlucou Massi v Secanu v Itálii. Webové vysílání zdarma Začátek bude ve 12 hodin. EST (0400 GMT) 31. května Bude obsahovat pohledy z celooblohových kamer v Arizoně a Brazílii, řekl Massey Space.com. Můžete také Sledujte to živě z webu Virtual Telescope Project (Otevře se na nové kartě) v čase zahájení.

Tři různé pohledy na kometu 73P/Schwassmann-Wachmann 3, jak je viděl astrofyzik Gianluca Masi z Bellatrix Observatory and Virtual Telescope Project v Ceccanu v Itálii 4. a 5. května 2006. (Obrazový kredit: Gianluca Massi/Bellatrix Observatory/Virtual Telescope Project)

Možnost meteorických rojů pochází z podstaty rozpadu komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Kometa byla poprvé objevena v roce 1930 a její oběžné dráhy slunce Jednou za 5,4 roku přiletí pokaždé 5,7 milionu mil (9,2 milionu km) od Slunce.

Nikdy však není jisté, že prašné, plynné úlomky z komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3 vyvolají velký meteorický roj, meteorickou bouři nebo cokoli jiného.

Bill Cook, astronom NASA sledující meteorické roje Marshall Space Flight Center V Huntsville v Alabamě řekl, že vše závisí na rychlosti hmoty z komety.

„Pokud trosky z SW 3 urazí více než 220 mil.“ [354 kilometers] Každou hodinu, kdy se kometa oddělí, můžeme vidět pěkný meteor,“ řekl nedávno Cook. tvrzení (Otevře se na nové kartě). „Kdyby měly trosky pomalejší vyhazovací rychlosti, k Zemi by nic nedosáhlo a z této komety by nebyly žádné meteory.“

Byl to Cook, kdo řekl meteorický roj Tao Herculed Bylo by to „vše nebo nic“ Ve stejném prohlášení.

Výbuchy komety mezi lety 1995 a 2000 zvýšily její jasnost a v dubnu 2006 Hubbleův vesmírný dalekohled Všiml jsem si velké fragmentační události Kometa je také oddělena. Do března 2017 Zbývá až 68 různých fragmentů viníka.

NASA uvedla, že aby pozorovatelé viděli jakýkoli meteorický roj meteoru Tau Hercules, měli by se snažit držet dál od světel měst, protože jakýkoli „meteor“ by byl pravděpodobně slabý kvůli své nízké rychlosti.

„Pokud k nám dorazí letos, trosky SW 3 zasáhnou zemskou atmosféru velmi pomalu a urazí pouhých 10 mil.“ [16 km] za sekundu – což znamená, že meteority jsou mnohem lehčí než ty, které patří eta Aquariids,“ NASA Knihy v manuálu (Otevře se na nové kartě). „Ale severoameričtí pozorovatelé hvězd jsou letos obzvláště pozoruhodní, protože záření tau Hercules bude v očekávané špičce na noční obloze vysoko.“

