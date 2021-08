Lékařský ředitel Metro Health vykresluje bezútěšný obraz uprostřed zvýšené hospitalizace v nemocnici COVID-19 v Bexar County

San Antonio – Vedoucí představitelé okresu Bexar a San Antonia zaznamenávají nárůst hospitalizací a stále více lidí, kteří se podrobují testům v souvislosti s nárůstem případů COVID-19 v našem regionu a v celém státě.

Starosta San Antonia Ron Nirenberg v úterý večer na brífinku o COVID-19 uvedl, že za posledních 24 hodin bylo hospitalizováno 209 lidí, z toho 24 dětských případů.

Podívejte se na dnešní čísla COVID-19 a to, co vědět o nedávném nárůstu v San Antoniu a okolních oblastech tady.

Nirenberg řekl, že se v pondělí dozvěděl, že to požadoval stát chladírenské nákladní automobily Před několika týdny drželi těla lidí, kteří podlehli COVID-19. Řekl, že to je údaj o tom, co stát očekává, vzhledem k nejnovějšímu vývoji Soudy Napříč mandátem na mandáty masek a četnost očkování.

Starosta pokračoval v prosazování preventivních opatření proti viru COVID-19, jako jsou masky, sociální distancování, očkování a další opatření.

Komisař hrabství Bexar Justin Rodriguez říká, že integrační centrum denně navštíví v průměru 100 pacientů. Řekl, že protilátková terapie může některým lidem zabránit v tom, aby museli do nemocnice.

Ředitel okresu San Antonio Metropolitan Health Claude Jacob řekl, že městská zařízení mají dostatek kapacity pro testování a že město je v případě potřeby dobře vybaveno k testování více lidí.

Dr. Gonda Wu, lékařský ředitel společnosti Metro Health, souhlasil a řekl, že závažnost pandemie bude záviset na tom, jaké akce lidé nyní podniknou. V závislosti na trendu očkování podle ní v případě, že budou přijata náležitá opatření, může to znamenat rozdíl mezi měsíci nadcházejících případů a roky, pokud se podmínky nezlepší.

„Stále je to těsné,“ řekl Wu. “… Chceme v tom být ještě několik měsíců? Nebo chceme zůstat v pandemii další rok nebo déle? Hodně záleží na tom, jak moc nyní očkujeme a podnikneme takové kroky, jako je nošení masky.” “Pokud se dostaneme tam, kde je jiná varianta zdarma, tak jak to má.” Proměnná Delta s počtem neočkovaných lidí, které máme, to v dohledné době nekončí. “

