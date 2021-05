Koretzky a Lecomte udělují Francii průkopník při zahájení Světového poháru MTB | Národní sport

ALBSTADT, Německo (AFP) – Victor Kuritzky a Luana Lycomet předvedli Francii v neděli první závody horských kol pro muže a ženy v neděli, což jim dodalo sebevědomí, když se vydali na letní olympijské hry v Tokiu.

Koretzky, který se v posledním kole trati v Albstadtu osvobodil od skupiny čtyř běžců, nakonec předjel v závěrečných zatáčkách zlatého olympijského medailistu Nina Shortera, než vyrazil běžecký závod na silnici. Poté Francouz na konci využil vynikající závod, aby vyhnal hvězdu švýcarské horské cyklistiky za vítězství.

“V zahřívacím období jsem se necítil nejlépe, ale po prvních dvou cyklech se to zlepšilo,” řekl Kurtzky.

Matthias Voykiger ze Švýcarska a Ondřej Senk z České republiky byli dalšími dvěma jezdci ve čtyřčlenné přestávce, ale Flekiger narazil v předposledním kole na mechanický problém, který ho donutil zůstat stát. Nakonec získal bronzovou medaili před Senkem, který během poslední míle závodu vybledl.

„Bylo to opravdu těžké,” řekl Fleekiger. „Jediné, co můžu udělat, je bojovat o třetí místo.” „Smůla se někdy stane, takže jsem velmi rád, že jsem v této pozici třetí.“

Thomas Bedcock a Matthew van der Bolle, kteří v pátek v noci zvítězili na krátké trati, v úvodních kolech posunuli tempo, poté stáhli tempo a skončili na 10. místě. Kdo často soutěží v cyklistických a silničních závodech, ale v Tokijských hrách se zaměřuje na horskou cyklistiku.

Závod žen nebyl zdaleka tak rychlý, jako sprint do cíle v závodě mužů.

Lecomte se v úvodní smyčce odtáhl od celého pole a rychle otevřel 18sekundovou mezeru před prvním velkým stoupáním v každém kole. Nakonec své kulky stavěla déle než minutu, než se plavila na konec.

Její krajanka a mistr světa Pauline Ferrand-Prevot obsadila druhé místo, aby korunovala bannerový den francouzského týmu pro horská kola. Ferrand-Prevot v pátek večer vyhrál závod na krátké trati.

„To byl můj cíl dne,“ řekl Lecomte, „ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu.“

Haley Pattenová porazila svou americkou týmovou kolegyni Kate Courtneyovou, aby zavřela pódium v ​​Německu.

Po zdolání těžké lezecké dráhy v Alpstadtu vyrazí jezdci příští víkend do Nového Města v České republice na druhý závod na okruhu Světového poháru. Je to také poslední závod před dlouhou přestávkou v létě, což znamená, že je to také poslední kvalifikační závod pro žokejy, kteří se snaží získat místo na olympiádě v Tokiu.

„Zahájit takovou sezónu je neuvěřitelné,“ řekl Patten. “V minulosti jsem tu měl dva těžké závody, v kategorii juniorů a do 23 let, takže jen závodit tvrdě a hladce od začátku do konce není něco, co jsem dříve očekával. Nejsem si jistý, jak je to tak důležité olympijským standardům, ale Nové Město ano, takže je to opravdu dobré znamení. “