Betelgeuse se zotavuje ze své nejvyšší úrovně v roce 2019

Astronomové stále objevují nové objevy o hvězdě rudého obra Betelgeuse, která před pár lety zažila záhadnou „tmu“. Toto stmívání je nakonec přičítáno chladné skvrně a hvězdnému „říhnutí“, které pokrylo hvězdu mezihvězdným prachem. Nyní nová pozorování z Hubbleova vesmírného dalekohledu a dalších observatoří odhalila více o události, která výpadku předcházela.

Zdá se, že Betelgeuse zažila v roce 2019 masivní událost Surface Mass Injection (SME), která během výronů koronální hmoty (CMEs) explodovala o hmotnosti 400krát větší, než je hmotnost našeho Slunce. Samotný rozsah akce je bezprecedentní a naznačuje, že velké, střední a malé a střední podniky jsou různé typy akcí, podle nový papír Publikováno v arXiv Physics minulý týden. (Byl přijat k publikaci v The Astrophysical Journal.)

Betelgeuze je jasně rudá hvězda v souhvězdí Orion.Jedna z nejbližších hmotných hvězd na Zemi, asi 700 světelných let daleko. Je to prastará hvězda, která dosáhla stadia, kdy svítí matně červeně a rozpíná se, přičemž pouze její horké jádro má slabé gravitační sevření na svých vnějších vrstvách. Hvězda je podobná srdečnímu tepu, i když velmi pomalý a nepravidelný. V průběhu času hvězda rotuje v obdobích, ve kterých se její povrch roztahuje a poté smršťuje.

Jeden z těchto kurzů je poměrně pravidelný a jeho dokončení trvá něco málo přes pět let. Je to kratší, nepravidelnější cyklus, jehož dokončení trvá méně než rok až 1,5 roku. Zatímco cykly lze snadno sledovat pomocí pozemských dalekohledů, posuny nezpůsobují takové drastické změny ve světle hvězdy, které by vysvětlovaly změny pozorované během události stmívání.

jak jsme my Zmínil jsem se dříveAstronomové si poprvé všimli zvláštního, dramatického stmívání ve světle vycházejícím Betelgeuse V prosinci 2019. Hvězda omdlela natolik, že rozdíl byl viditelný pouhým okem. Stmívání pokračovalo, přičemž jas v polovině února klesl o 35 procent a v dubnu 2020 znovu zazářil.

Astronomové si nad tímto jevem lámali hlavu a přemýšleli, zda je to znamení, že se hvězda chystá proměnit v supernovu. Po několika měsících zúžili nejpravděpodobnější vysvětlení na dvě: krátkodobá studená skvrna na jižním povrchu hvězdy (připomínající sluneční skvrnu) nebo množství prachu, díky kterému se hvězda zdála pozorovatelům na Zemi slabá. minulý rok, Astronomové rozhodli Tento prach byl primární viníkspojené s výskytem chladného místa na krátkou dobu.

Tým ESO dospěl k závěru, že vnější pulsace hvězdy vyvrhla a vytlačila bublinu plynu – něco jako hvězdné „říhnutí“. Když se na povrchu objevila studená skvrna poháněná konvekcí, místní pokles teploty stačil ke kondenzaci těžkých prvků (jako je křemík) na pevný prach, který vytvořil závoj, který zakryl jas hvězdy na jižní polokouli.

Podle autorů tohoto nejnovějšího výzkumného článku byla událost mnohem víc než jen hvězdné říhnutí. Z hlubin rudého obra se objevil velký nosný sloup o průměru přes milion mil. Výsledné otřesy a pulsace byly dostatečně silné, aby vytvořily malé a střední podniky, které vymrštily obrovskou část fotosféry hvězdy do vesmíru. To vedlo k tomu, že studená skvrna byla pokryta oblakem prachu, což vysvětluje neprůhlednost.

Rudý obr se právě začíná vzpamatovávat z této katastrofální události. „Betelgeuse v tuto chvíli pokračuje v některých neobvyklých věcech; vnitřek se tak trochu vrací zpět“ Spoluautor Andrea Dupree řekl: z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, podobná aktivita jako u desky Jell-O. Jeho typický puls se také zastavil – doufejme, že dočasně – možná proto, že vnitřní konvektivní buňky „se valí jako nevyvážená vana pračky“, protože fotosféra začíná pomalý proces přestavby.

„Nikdy jsme neviděli tak masivní výron hmoty z povrchu hvězdy“ řekl Dupree. „Nechali jsme, aby se stalo něco, čemu jsme plně nerozuměli. Je to zcela nový fenomén, který můžeme přímo pozorovat a řešit povrchové detaily pomocí HST. Sledujeme vývoj hvězd v reálném čase.“ The Webový vesmírný dalekohled Může být schopen detekovat vyvrženou hmotu v infračerveném světle, jak se stále vzdaluje od hvězdy, což by mohlo astronomům říci více o tom, co se stalo – a jejích účincích na jiné podobné hvězdy.

DOI: arXiv, 2022. 10.48550 / arXiv.2208.01676 (O DOI).

Seznam obrázků podle ESO / str. kervila / m. Montargès a kol.