Brown University nejprve zakazuje třídní diskriminaci napříč kampusem v Ivy League

Brown University nyní výslovně zakazuje diskriminaci na základě sociální třídy a připojuje se k řadě amerických vysokých škol a univerzit v posilování ochrany před nepochopitelnými formami pronásledování.

Letos na podzim správní rada univerzity odhlasovala přidání vrstvy jako chráněného majetku Nediskriminační politika, spolu s kategoriemi, jako je rasa, náboženství, pohlaví a genderová identita. to je První nadace Ivy League Chcete-li přidat takovou ochranu pro širší komunitu kampusu, včetně studentů, vyučujících a zaměstnanců, podle advokátní organizace koeficient rovnosti.

„Předchozí politika by chránila lidi, kteří zažili třídní diskriminaci,“ řekla Sylvia Carey Butler, viceprezidentka univerzity pro spravedlnost a institucionální diverzitu. Nové vydání. „Ale cítili jsme, že je důležité to upozornit a otevřeně vyjádřit svůj postoj k třídní rovnosti.“

Kastovní systém, který vznikl ve starověké Indii, je sociální hierarchií, která historicky definovala lidi do skupin na základě povolání a morální povinnosti. Postupem času se vyvinuli tak, že jim při narození přiřazují určitý stupeň „duchovní čistoty“, který následně určuje vše od společenského postavení a zaměstnání člověka až po to, co jí a koho si vezme. Na dně tohoto společenského systému, považovaného za tak nízký, že se vymyká tradiční hierarchii a sestupuje do nejhorších pozic ve společnosti, je skupina, která si nyní říká Dalité.

Přestože kastovní systém a diskriminace na základě kasty jsou v Indii a dalších jihoasijských zemích zakázány, ve společnosti se stále objevují. Dalité a příslušníci jiných pronásledovaných kast běžně čelí výzvám jak v Indii, tak jinde. Nyní včetně indiánů Jedna z největších skupin nových amerických přistěhovalcůTřídní předsudky a diskriminace se ve Spojených státech stanou problémem.

Americké technologické společnosti, které zaměstnávají a Vysoká koncentrace jihoasijských dělníků, Zápasili s třídní záležitosti V posledních letech pronásledovali studenty na amerických vysokých školách a univerzitách Předtím to řekl CNN že kvůli své třídní identitě čelili na akademické půdě ponižování, drobným přestupkům a sociálnímu vyloučení.

Lidé mimo jihoasijské společnosti často nechápou, jak tato dynamika funguje, vzhledem k tomu, že se odvíjí u příslušníků stejné rasové a etnické skupiny. To zanechalo utlačované lidi na místech, jako jsou univerzitní kampusy, s malým východiskem.

Poslední Brownův krok to chce změnit. Skupina Brownových studentů spolupracovala s administrátory, aby dosáhli specifické kastovní ochrany, o které řekli, že „legitimizují zkušenosti s třídním útlakem a poskytují rámec pro hlášení incidentů“, uvádí univerzitní tisková zpráva.

„Mnoho lidí utlačovaných kastou zůstává ‚uzavřeno‘ své třídní identitě ze strachu z odvety nebo diskriminace,“ uvedli studenti v prohlášení. „Nový jazyk univerzitní nediskriminační politiky poskytuje studentům s hranicemi třídy, kteří mohou skrývat svou třídní identitu, možnost nahlásit a řešit újmu, kterou zažívají.“

Stratifikační systém Kalifornské státní univerzity získal status chráněného počátkem tohoto roku, zatímco školy jako University of California, Davis; Colby College a Brandeis University přijaly podobná opatření. Harvardská Univerzita Rozvinutý Ochrana třídy pro studenty pracující v minulém roce jako součást smlouvy s Harvard Graduate Student Association.

Obhájci práv dalitů tyto kroky ohlašovali, ale setkali se také s odporem některých hinduistických organizací. Poté, co stát Kalifornie zakázal kastovní diskriminaci, zastupují dva profesoři americkou hinduistickou instituci soudní spor Proti univerzitnímu systému, který tvrdí, že tato politika se nespravedlivě zaměřuje na hinduisty a porušuje jejich náboženství.

Navzdory svému původu v hinduismu se kastovní systém od té doby rozšířil do dalších náboženských komunit v jižní Asii. Podobné systémy existují i ​​v některých jiných částech světa.