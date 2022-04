Čína oznámila plány na novou misi k vyhnání asteroidů

Čínská vesmírná agentura plánuje vyslat kosmickou loď, aby se srazila s asteroidem a vytlačila ho na novou – a doufejme, že bezpečnější – oběžnou dráhu. Velmi očekávaná nová mise začne během příštích čtyř let a v neděli ji oznámil Wu Yanhua, zástupce ředitele Čínského národního vesmírného úřadu. Global Timesstátní zpravodajství.

Země zatím neurčila, na který asteroid se má zaměřit. Mise byla oznámena jako součást většího nového planetárního obranného úsilí, které se bude snažit klasifikovat a monitorovat blízkozemní asteroidy, zejména ty, které mohou představovat hrozbu pro naši planetu. Součástí úsilí bude také nový výstražný systém. Nakonec je plánem identifikovat asteroid, který by mohl ohrozit Zemi, poslat kosmickou loď, aby s ním havarovala, a přitom změnit jeho oběžnou dráhu. Ale je ještě příliš brzy a projekt ještě nebyl obecně formálně schválen – „probíhá přezkum ke schválení“ Global Times Zprávy.

Zdá se, že tato myšlenka existuje již nějakou dobu. Loni v lednu bílá kniha zveřejněná čínskými představiteli naznačila plány na studium planetárního obranného systému a loni v říjnu země hostila konferenci planetární obrany, Oznámil to Andrew Jones vesmírné novinky. Projekt Planetary Defense Project také vytvoří program simulace srážky asteroidů a povede školení o tom, co dělat v případě potenciální kolize. (NASA a Evropská kosmická agentura Podobné simulace byly provedeny.)

NASA má své vlastní poslání přesměrovat asteroidy, které vzlétl v listopadu. Agentura se ale zatím nezaměřuje na žádné potenciálně ohrožené vesmírné kameny. agentura NASA Test dvojitého přesměrování asteroidů (Dart) míří na mladý měsíc asteroidu zvaného Didymus. 26. září 2022 se pokusí zničit vesmírnou skálu zvanou Dimorphos. Data z tohoto dopadu by mohla pomoci řídit budoucí úsilí planetární obrany – pro případ, že by to bylo v budoucnu potřeba.

Malé vesmírné kameny narážejí na naši planetu každý den, prší jako meteory a prach. Vesmírné agentury jako CNSA a NASA znepokojují větší kameny. NEO katalogizační úsilí již našlo soubor Naprostá většina velkých asteroidů (větších než 1 km) v našem okolí. Ale menší asteroidy jsou stále katastrofální – a snahy o nalezení a sledování těchto kousků skály stále pokračují. Proto se Čína, Spojené státy a mnoho dalších zemí starají o planetární obranu – každý chce nejen vědět, co se stane, ale jak to zastavit, když se to stane.