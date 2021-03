Obnova vzácného meteoritu je pro vědce „splněným snem“

Vzácný meteorit, který spadl na Zemi 28. února 2021. obrázek : University of Manchester

Kus černé skály pocházející z počátků sluneční soustavy spadl na obytnou příjezdovou cestu ve Velké Británii.

Koncem minulého měsíce narazili Rob a Katherine Wilcockovi, kteří žijí v městečku Wincombe, do uličky o hmotnosti asi 300 gramů (10,6 unce). Spojené království.

“Když jsem to slyšel padat, stál jsem a díval se z okna, abych zjistil, co tam je. Ale kvůli tmě jsem nic neviděl,” řekla Hannah, dcera páru, Sdělit BBC. „Příštího rána, když jsme vystoupili, jsme to viděli na silnici – je to něco jako šplouchnutí tekutiny. A upřímně řečeno, můj původní nápad byl – házel někdo kolem Cotswoldů hromady dřevěného uhlí do zahrad lidí?“

Kus uhlí, to není. Místo toho je to meteor. A nejen jakýkoli typ meteoritu – je to kus uhlíkového chondritu, který je odhadován na přibližně 4,5 miliardy let starý a jehož historie sahá až do vzniku sluneční soustavy, podle tvrzení Z univerzity v Manchesteru.

„Téměř všechny meteority k nám přicházejí z asteroidů a jsou to zbývající stavební kameny sluneční soustavy, které nám mohou říci, jak vznikly planety jako Země,“ řekla Ashley King, budoucí průkopnice ve výzkumu a inovacích ve Velké Británii na ministerstvu Vědy o Zemi v Natural History Museum, řekl V prohlášení. „Šance být jedním z prvních lidí, kteří viděli a studovali meteorit, který se zotavil téměř okamžitě po pádu, je splněným snem!“

Fireball, jak je vidět nad Spojeným královstvím a severní Evropou 28. února 2021. obrázek : Ben Stanley / Markus Kempf / AllSky7 Network na univerzitě v Manchesteru

Vzácný exemplář dorazil do Fire of Glory, protože skála osvětlila oblohu nad Spojeným královstvím a severní Evropou 3. února. 28. 2021. Ohnivá koule, která vstoupila do zemské atmosféry rychlostí 8,7 mil za sekundu (14 kilometrů za sekundu) ), Všimli si ho tisíce svědků, z nichž mnozí nahlásili scénu Síť pro sledování meteoritů ve Velké Británii.

Široké záběry kamer zachycené z různých úhlů umožnily vědcům triangulovat bod přistání a znovu vytvořit dráhu letu sluneční soustavou, tvrdí univerzita. Prohlášení Manchesteru. Předpokládá se, že do něj spadly další zbytky rozbitého asteroidu Oblast známá jako Cotswold Hledání těchto cenných kousků pokračuje.

Spolu s hlavním dílem existují další menší fragmenty ze srážky meteorů Jízdní pruh. I když je to zaprášený potrhaný nepořádek, ty bity V perfektním stavu, ve srovnání s původními vzorky vrácenými z vesmírných misí.

„Byl jsem šokován, když jsem to viděl, a okamžitě jsem věděl, že se jedná o vzácný meteorit a naprosto jedinečnou událost,“ uvedl ve svém prohlášení Richard Greenwood, výzkumný pracovník z Open University. „Je emotivní být první, kdo ujišťuje lidi stojící před vámi, že hluk, který přes noc slyšeli v jejich chodbě, je ve skutečnosti skutečný.“

Uhličité chondrity jsou vyrobeny ze směsi minerálů a organických sloučenin, jako jsou aminokyseliny. Studiem těchto prastarých těl se vědci mohou ohlédnout do počátků sluneční soustavy, což jim umožní lépe porozumět původu planet a vod a tomu, jak se stavební kameny života dostaly na Zemi.

Rob Wilcock pro BBC řekl: „Jsme velmi rádi, že se stalo něco, co bude mít velkou hodnotu pro vědu, pro lidské chápání světa a sluneční soustavy, a my můžeme být její malou částí.“

Meteorit bude transportován do Přírodovědného muzea, což umožní oficiální vyšetřování objektu.

Z desítek tisíc meteoritů známých na Zemi je pouze 51 uhličitanových chondritů. Meteorit z 28. února je prvním uhlíkovým chondritem ve Velké Británii. První vzorek meteoritu, který byl v provincii získán od roku 1991.