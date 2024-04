Hornatý region, který se nachází v mezinárodních hranicích Ázerbájdžánu, je od války, která následovala po pádu Sovětského svazu, ovládán jeho etnickým arménským obyvatelstvem jako neuznaná Republika Náhorní Karabach.

Ruský vojenský kontingent však nezasáhl, když Ázerbájdžán od prosince 2022 zahájil v regionu dlouhodobou blokádu zásobovacích linek, což vyvolalo humanitární krizi. Ruské síly se také stáhly ze svých pozic mezi oběma stranami v září loňského roku, chvíli předtím, než Ázerbájdžán zahájil překvapivý útok, aby převzal plnou kontrolu nad separatistickým regionem. Téměř všech 100 000 Arménů žijících v Náhorním Karabachu poté uprchlo ze svých domovů.

V prosinci se sešel Valerij Gerasimov, náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Řekl Dodal: „Naše vojenské jednotky nadále plní své úkoly jako garant možnosti budování klidného života a návratu obyvatel do regionu.“ Nebyl však zaveden žádný mechanismus, který by uprchlíkům umožnil vrátit se do svých domovů.

Zprávy o stažení přicházejí uprostřed rostoucího sporu mezi Arménií a jejím historickým spojencem Ruskem. Země jižního Kavkazu nedávno odmítla Moskvu zmrazením svého členství v ruském vojenském bloku CSTO před pořádáním společných vojenských cvičení se Spojenými státy. Jerevan také prosazuje užší integraci s Evropskou unií.