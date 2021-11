Členové EBU se připravují na biatlonovou sezónu před Pekingem 2022

Matka

Členové Evropské vysílací unie připravují své zpravodajství o nové biatlonové sezóně 2021/22 na Světový pohár BMW IBU, který začíná v sobotu ve švédském Östersundu, s rozsáhlým seznamem vysílatelů z minulé sezóny, kteří se již zavázali pokrývat seriál a další, kteří se blíží k dosažení souhlas se zařazením do fronty.

Zahájení sezóny bude soutěžit téměř 300 sportovců z 35 zemí, protože nejlepší světoví sportovci soutěží o formu a kondici před zimními olympijskými hrami v Pekingu 2022 od 4. do 20. února 2022.

Očekává se, že vysoká čísla sledovanosti zpravodajství z minulé sezóny budou více než odpovídat této sezóně u řady vysílatelů, mezi které patří:

ORF (Rakousko); PolSat (Polsko); SRG SSR (Švýcarsko); Česká televize (Česká republika); ARD & ZDF (Německo); TV2 (Dánsko); ERR (Estonsko); YLE (Finsko); Equipe TV (Francie); LTV (Lotyšsko); NRK (Norsko); Match TV & RTR (Rusko); SVT (Švédsko); RTVS (Slovinsko); RTVS (Slovensko); UA: PBC (Ukrajina); NBC News (USA).

Nové digitální platformy

Počínaje letošní sezónou budou mít fanoušci biatlonu více příležitostí zapojit se do tohoto sportu poté, co Mezinárodní biatlonová federace nedávno spustila své nové digitální platformy: první oficiální aplikaci IBU pro iOS a Android; a nové webové stránky www.biathlonworld.com.

Oficiální aplikace IBU, která je k dispozici na Apple Store a Google Play, zajišťuje, že fanoušci už nikdy nezmeškají záběr svých oblíbených sportovců, a zároveň budou moci sledovat soutěže živě díky integraci živých dat a statistik na IBU. webová stránka.

Závazek k udržitelnosti

Mezitím Evropská vysílací unie spolupracuje s Mezinárodní vysílací unií ve svém závazku k udržitelnosti, protože IBU pracuje na tom, aby se do roku 2030 stala klimaticky neutrálním sportem.

IBU se nedávno připojila ke kampani OSN Race to Zero, která zavazuje signatáře snížit svou uhlíkovou stopu o 50 % do roku 2030. V této sezóně budou všechny organizační výbory IBU poskytovat podrobné měření emisí CO2, které jim pomůže rozhodnout, kam by se měli zaměřit o snižování uhlíkových emisí. úsilí.

V září IBU zahájila udělování ceny pro organizační výbory na podporu osvědčených postupů udržitelnosti na svých akcích, které bude poprvé uděleno na jaře 2022.

olympijská sezóna

Nové místo konání v Otepää, Estonsko, se připojí k mistrovství světa ve dnech 10.–13. března 2022 a poskytne předposlední podnik v sérii 10 stanic, která končí v norském Oslo Holmenkollen 17.–20. března 2022.

„Opravdu se těšíme na biatlonovou sezónu znovu,“ řekl Robert Portman, vedoucí zimních sportů na Eurovision Sport. „Posluchači v minulé sezóně rostli navzdory náročným podmínkám a očekáváme silný výkon na všech platformách pro příští sezónu. Olympijská sezóna vždy přináší více vzrušení také do soutěží Světového poháru.“

Ole Dahlin, prezident biatlonové federace, řekl: „Den před začátkem biatlonové sezóny je vždy zvláštní příležitostí a tento rok, protože je olympijským rokem, je ještě napínavější. Během následujících čtyř měsíců budeme s nadšením sledovat, jak nejlepší sportovci světa soutěží ve Světovém poháru a na olympijských hrách. Je to výsada, kterou nepovažujeme za samozřejmost.“

V únoru 2020 rozšířily Eurovision Sport a IBU své dlouholeté exkluzivní partnerství v oblasti mediálních práv. Dohoda začíná v roce 2022 a potrvá do roku 2026, přičemž IBU a EBU mají opci na prodloužení o další čtyři roky.

Podle dohody budou mít Eurovision Sport a její členové držitelé práv přístup ke všem každoročním událostem Světového poháru spolu s každoročními mistrovstvími světa a mnoha dalšími událostmi IBU, včetně Poháru IBU, Mistrovství světa mládeže a Mistrovství Evropy.

Dohoda zajišťuje pokračování bezplatného vysílání globálních biatlonových soutěží pro elitní publikum po celém světě na různých platformách.