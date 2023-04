Japonský minimalistický pavilon čajovny nabízí odpočinek návštěvníkům Českého jezera – Yango Design

Poblíž města Český Těšín v České republice a navržená tak, aby sloužila jako malé odpočinkové místo pro návštěvníky jezera Hrabinka, je rozkošně vypadající budova známá jako Pavilon čajovny. Tea House Pavilion navrhlo slovenské studio Krav Architects a jedná se o stavbu podobnou lucerně s japonskými designovými vlivy. Slouží jako místo odpočinku a relaxace pro ty, kteří si chtějí po chvilce strávené u jezera odpočinout, nebo ho jen pozorovat při posezení na palubě.

Návrhář: Crave Architects

Pavilon je postaven ze smrku, překližky a bílé tkaniny a je moderní reinterpretací tradiční japonské architektury. To je zřejmé z použití materiálů a jednoduché a složité formy konstrukce. Ve svém středu má nízký stolek, který lze použít pro rozmarné čajové obřady nebo jej někdy potřebovat sám. Smrkové dřevo použité při stavbě pavilonu pochází z místních zdrojů, což umožňuje pavilonu harmonicky zapadnout do okolní krajiny při zachování efektivního rozpočtu. „Rozhodli jsme se použít jemný smrkový profil z místního zdroje, který sladil design, naše vlastní potřeby, rozpočet a současnou nabídku trhu, která byla po pandemii Covid-19 výrazně omezená. Dřevo přirozeně stárne a my ho přirozeně přijímáme,“ dodal. říká Grau Architects.

Spodní polovina budovy zabírá devět metrů čtverečních a je pokryta překližkou, zatímco horní polovina je pokryta tenkou bílou látkou. Pavilon je inspirován tradičními čajovnami a lze jej využít pro čajové obřady, ale je primárně vyhrazen jako místo odpočinku. „Pavilon je určen pro neznámého návštěvníka, ale zároveň pro každého, kdo si chce udělat čas u řeky a chvíli přemýšlet,“ uvedlo studio.

Půdorys pavilonu je čtvercový a měří tři krát tři metry, dostatek místa pro sezení šesti lidí kolem nízkého stolku. V noci vydávají pandalová světla krásnou atmosféru připomínající lucerny. „Jemná a lehká otevřená konstrukce odkazuje k tradičním japonským interiérům, ale přináší do nich moderní prvky,“ uzavřelo studio.