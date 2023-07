BIDEN NEJNOVĚJŠÍ: USA varují Ukrajinu, že vstup Ukrajiny do NATO by mohl způsobit „válku s Ruskem“ před setkáním Zelenského

Biden říká, že Ukrajina není „připravená“ na členství v NATO

Prezident Joe Biden by se měl dnes setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, když se světoví lídři sejdou na druhý den velkého summitu NATO.

Dvoustranná schůzka, která se bude konat v 15:45 místního času (8:45 ET) v litevském hlavním městě Vilniusu, přichází poté, co Jack Sullivan varoval, že členství Ukrajiny v NATO povede k „válce s Ruskem“.

Každý spojenec NATO, včetně Spojených států, se musí vážně zamyslet nad tím, že přijetí Ukrajiny do NATO v tomto okamžiku by znamenalo válku s Ruskem. To je nevyhnutelný fakt,“ řekl CNN ve středu ráno.

V úterý Zelenskyj kritizoval vedoucí představitele NATO za neprodloužení svého členství na Ukrajinu, přičemž tuto nečinnost označil za „směšnou“, zatímco vůdci NATO – včetně Turecka – uvedli, že by Švédsko s radostí přivítali.

Minulý týden Biden řekl, že věří, že Ukrajina „není připravena“ na členství.

Po setkání prezidentů Spojených států a Ukrajiny přednese Biden projev k vůdcům NATO, ve kterém vyzdvihne, jak Spojené státy a jejich spojenci podporují Ukrajinu ve válce. Příprava na tento „velký projev“ byla prezentována jako důvod, proč se pan Biden rozhodl v úterý večer vyhnout večeři s vůdci NATO.