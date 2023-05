Google brzy umožní, aby telefony Pixel fungovaly jako palubní kamery

Místo toho, abyste si museli kupovat vyhrazený (někdy drahý) gadget, měli byste po příští osobní aktualizaci zabezpečení brzy moci používat svůj Pixel (a vybrat další zařízení Android) jako palubní kameru vašeho auta.

O APK Insight: V tomto příspěvku APK Insight jsme dekompilovali nejnovější verzi aplikace, kterou Google nahrál do Obchodu Play. Když tyto soubory dekompilujeme (v případě aplikací pro Android nazývané soubory APK), můžeme v tomto náznaku potenciálních budoucích funkcí vidět různé řádky kódu. Mějte na paměti, že Google může nebo nemusí tyto funkce dodávat a naše interpretace toho, co jsou, může být neúplná. Pokusíme se však umožnit těm, kterým brzy vyprší platnost, aby nám ukázali, jak budou vypadat, když odešlou. S ohledem na to čtěte dále.

Na vybraných zařízeních Android – především na telefonech Pixel od Googlu, ale také na dalších, jako je Nothing Phone (1) – nabízí aplikace Osobní bezpečnost užitečné funkce, jako je nouzové sdílení, bezpečnostní kontrola a detekce kolize vozidla. Dnes večer se zdá, že Google omylem vydal „beta“ sestavení pro osobní bezpečnost – sestavení 2023.04.27.532191641.8-dogfood – prostřednictvím Obchodu Play.

Uvnitř náš tým aktivoval novou funkci nazvanou „Dashcam“, která, jak název napovídá, zaznamenává video (a volitelně i zvuk) během jízdy. Pokud je váš telefon nainstalován na správném místě, záznam by měl poskytnout užitečné informace v případě nehody nebo jiné nepředvídané situace.

Jakmile bude funkce dostupná, lze ji spustit pomocí nové zkratky „Dashcam“ v sekci „Buďte připraveni“ na domovské stránce. Zde můžete začít nahrávat ručně nebo si prohlédnout svá poslední videa. Zatímco Dashcam nahrává, váš telefon zůstává plně použitelný, včetně navigace pomocí Google Maps. Případně můžete ušetřit energii uzamčením obrazovky a nahrávání bude pokračovat.

Ještě důležitější je, že Google tuto funkci vytvořil tak, aby fungovala, aniž byste o ní museli moc přemýšlet. Při nastavování si můžete zvolit automatické spouštění nahrávání při připojení ke konkrétnímu zařízení Bluetooth (jako je autorádio nebo infotainment systém) a ukončení při odpojení.

Chcete-li ušetřit místo v úložišti, vaše nahrávky se po třech dnech automaticky smažou, pokud je neuložíte. Kromě toho aplikace říká, že samotná videa jsou komprimována v průměru „30 MB za minutu“ s maximální dobou záznamu 24 hodin.

Celkově se tato funkce zdá působivě dobře promyšlená a vypadá v podstatě připravená k použití. Používání smartphonu jako palubní kamery má určitý smysl, protože váš telefon má pravděpodobně lepší fotoaparát než některé levnější fotoaparáty.

Rádi bychom však viděli možnost použít ultraširokoúhlý objektiv k zobrazení většího obrazu. Také by nás zajímalo, jak může Osobní zabezpečení provádět tento druh trvalého záznamu bez generování nadměrného tepla, zvláště pokud je třeba telefon nainstalovat na místo, kde je pravděpodobné, že bude vidět hodně přímého slunečního světla.

V textu funkce není nic, co by naznačovalo exkluzivitu Pixelu, takže se teprve uvidí, zda bude Dashcam k dispozici i na jiných telefonech s osobním zabezpečením Google. Pokud bude exkluzivní, další velkou příležitostí pro Google ke spuštění funkcí Pixel bude červnový Pixel Feature Drop.

Děkuji za JEB dekompilátorčehož využívají některé demontáže APK Insight.