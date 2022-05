První velká aktualizace Analogue Pocket dorazí v červenci

The analogový sinus Konečně dostává některé důležité aktualizace funkcí slíbené při spuštění. jako takové hrana Poznámkyanalog má slib Beta verze Pocket OS 1.1 v červenci, která přidá očekávané vývojové funkce Library, Memories a FPGA. Podle společnosti můžete očekávat, že vývoj poté dorazí „pravidelně“.

Knihovna bude sloužit jako encyklopedie klasických her. Vložte cartridge a v ideálním případě se dozvíte vše o vaší konkrétní verzi hry, včetně herních průvodců a podrobností o vydavateli. Mezitím vám Memories umožňuje vytvářet stavy uložení a snímky obrazovky. Ačkoli Analogue plně nevysvětlil vývojové škálování, je pravděpodobné, že by to programátorům umožnilo použít druhé kapesní FPGA. Budou mít přístup k operačnímu systému, hardwaru a funkcím, jako jsou paměti.

Není tam žádná zmínka o tom, proč 1.1 trvá tak dlouho. Zpoždění však bylo značné. Analogue v prosinci uvedl, že Library and Memories bude připraven v lednu, ale nyní je to zhruba několik měsíců. Ne že by bylo čekání důležité, pokud ještě nejste vlastníkem. Nové předobjednávky se dostanou do kapsy až v roce 2023, takže je to k těm, kdo je osvojí, laskavější než cokoli jiného.