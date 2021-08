Fosílie zachycené při policejní razii demystifikují prehistorické létající plazy

David Hoon, paleontolog londýnské Queen Mary University, který nebyl součástí týmu vědců, uvedl, že v novém článku nebyla žádná „velká překvapení“, ale poskytuje podrobnější anatomický popis druhu. Zatímco dříve to bylo „známé pouze lebce“, řekl, „nyní máme celé zvíře“.

„Je to úžasná fosilie,“ pokračoval. “Tato skupina je známá svým obřím logem. Toto je velké a směšné i podle těchto standardů, což je opravdu skvělé.”

Pro doktora Hon je nejdůležitější část výzkumu, že byl někdy proveden. „Pašování zkamenělin z Brazílie je pro vědu velkým problémem,“ řekl.

Jako příklad toho, co bylo popíráno vědeckou kolonizací Brazílie, pan Beccari poukázal na místa ve Spojených státech, jako je Wyoming nebo Utah, jejichž „slavné fosilie dinosaurů každoročně přivádějí tisíce turistů“.

“Nyní, když máme 3D modely a další technologie ke studiu tohoto zvířete, není důvod, aby toto zvíře opustilo naši zemi,” řekl pan Bakari. Pokud zůstanete v zemi, přitahuje to turistiku a více lidí se dostane do kontaktu se svým dědictvím. To je také užitečné pro vědu. “