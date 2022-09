Putin připouští, že Čína má „otázky a obavy“ z neutuchající ruské invaze na Ukrajinu

„Velmi oceňujeme vyvážený postoj našich čínských přátel k ukrajinské krizi. Chápeme vaše otázky a obavy v tomto ohledu,“ řekl Putin v úvodním projevu k setkání. „Během dnešního jednání samozřejmě podrobně vysvětlíme náš postoj k této otázce, i když jsme o tom již dříve hovořili.“

Čína bude „s Ruskem spolupracovat na tom, aby nabídla silnou vzájemnou podporu v otázkách týkajících se základních zájmů druhé strany“ a „hrála vedoucí roli při dodávání stability a pozitivní energie do světa změn a chaosu,“ uvedl Si Ťin-pching podle prohlášení ze setkání. . ze strany čínského ministerstva zahraničí.

Si Ťin-pching také vyjádřil uznání za „dodržování zásady jedné Číny ze strany Ruska a zdůraznil, že Tchaj-wan je součástí Číny“.

Dva autoritářští vůdci se v posledních letech ukázali jako blízcí partneři, podněcovaní rostoucím konfliktem se Západem a silným osobním vztahem.

Čína poskytla tichou podporu ruským akcím na Ukrajině, zatímco Moskva podpořila Peking a kritizovala Washington kvůli srpnové návštěvě předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové v Taipei. Peking na jeho útěk odpověděl bezprecedentními vojenskými manévry kolem demokratického, autonomního ostrova, o kterém tvrdí, že je jeho územím.

Bílý dům se snažil zlehčit čtvrteční setkání Putina a Si Ťin-pchinga s tím, že Peking dosud neporušil západní sankce vůči Moskvě a neposkytl Rusku přímou materiální pomoc.

„Myslím si, že naše poselství Číně bylo konzistentní: Vzhledem k tomu, co udělal na Ukrajině, není čas na jakýkoli druh obchodu jako obvykle s panem Putinem. Není čas izolovat se od zbytku Koordinátor Rady národní bezpečnosti pro strategickou komunikaci John Kirby řekl John Kirby, Pro CNN mezinárodní společenství, které z velké části odsoudilo to, co dělá na Ukrajině, to nejen odsoudilo, ale zintenzivnilo pomoc Ukrajincům bránit sebe a své území. integrita.“

Kirby řekl, že Putin je „pod velkým tlakem a napětím. Na Ukrajině si jeho armáda nevede dobře a myslím, že je určitě povinností Kremlu chtít se přiblížit Pekingu s ohledem na to, co se tam děje.“

Na jejich čtvrtečním setkání Putin odsoudil Spojené státy za to, co řekl, že jsou „provokace“ v Tchajwanském průlivu, a kritizoval to, co tvrdil, že byly pokusy „vytvořit unipolární svět“. Tyto pokusy, řekl, „nedávno nabyly ošklivé podoby a jsou naprosto nepřijatelné pro většinu zemí na této planetě.“

Oba jednají na okraj summitu Šanghajské organizace pro spolupráci, skupiny zaměřené na regionální bezpečnost, která zahrnuje také Indii, Pákistán a čtyři země střední Asie.

V symbolickém projevu síly a jednoty provedly ruské a čínské námořnictvo společné hlídky a cvičení v Pacifiku jen několik hodin předtím, než se jejich vůdci setkali, uvedlo ruské ministerstvo obrany.

Na začátku čtvrtečního setkání Putin zdůraznil prohlubování ekonomických vazeb mezi Čínou a Ruskem a poznamenal, že bilaterální obchod loni přesáhl 140 miliard dolarů. „Jsem přesvědčen, že do konce roku dosáhneme nových maxim a v blízké budoucnosti, jak bylo dohodnuto, zvýšíme náš roční obchodní obrat na 200 miliard dolarů nebo více,“ řekl.

Putin se se Si Ťin-pchingem naposledy setkal při návštěvě čínské metropole na zimních olympijských hrách letos v únoru. Na této schůzce oba lídři stanovili rámec pro partnerství „No Borders“ a vydali dokument o 5000 slovech vyjadřující jejich společný odpor k „dalšímu rozšiřování NATO“.

Pro Si mezitím čtvrteční schůzka přichází jako součást jeho první cesty za hranice Číny po více než dvou letech a jen týdny předtím, než se snaží zajistit normativní třetí funkční období na významném politickém setkání v Pekingu – krok, který upevní jeho postavení. jako nejmocnější vůdce Číny od smluv.

Čína se od začátku epidemie stále více obrací dovnitř a nadále zachovává přísnou antikoronavirovou politiku omezující cestování do zámoří.

Xiho cesta do Střední Asie je návratem na světovou scénu a poskytuje mu příležitost ukázat, že navzdory rostoucímu napětí se Západem má Čína stále přátele a partnery a je připravena znovu prosadit svůj globální vliv.

před dosažením vrcholu, Xi navštívil Kazachstán V roce 2013 odhalil průkopnickou iniciativu Belt and Road, masivní infrastrukturní projekt rozprostírající se od východní Asie až po Evropu.

Na středečním setkání s kazašským prezidentem Kassym-Jomartem Tokajevem Si Ťin-pching řekl, že Čína je ochotna vstoupit do partnerství s Kazachstánem, „aby zůstala průkopníkem ve spolupráci v pásmu a stezce“.

Čínská státní média uvedla, že Si Ťin-pching Tokajevovi řekl, že „Čína bude vždy podporovat Kazachstán při zachování jeho národní nezávislosti, suverenity a územní celistvosti“.

Čínský vůdce odcestoval do Uzbekistánu ve středu večer a setkal se s uzbeckým prezidentem Shavkatem Mirziyojevem. Ve čtvrtek se také setkal s prezidenty Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Turkmenistánu.