Indie zaznamenává další rekordní počet případů virů

Nové Dillí (AFP) – Indie ve středu podruhé za čtyři dny oznámila rekordní denní nárůst nových případů koronavirů, zatímco Nové Dillí, Bombaj a desítky dalších měst oznámily zákaz vycházení, aby se pokusily zpomalit šíření infekce.

Za posledních 24 hodin bylo hlášeno 115 736 případů koronaviru, což přesáhlo 103 844 případů hlášených v neděli. Počet obětí za posledních 24 hodin vzrostl o 630, což je nejvyšší úroveň od listopadu, čímž se celkový počet obětí v zemi zvýšil na 166 177 od začátku pandemie.

Federální vláda zatím odmítla uvalit celostátní blokování, aby omezila nedávný nárůst, ale požádala státy, aby rozhodly o domácích omezeních.

„Epidemie ještě neskončila a není prostor pro uspokojení,“ uvedl na Twitteru ministr zdravotnictví Harsh Vardan. Vyzval lidi, aby se nechali očkovat.

Indie má nyní sedmidenní klouzavý průměr více než 78 000 případů denně a hlásila 12,8 milionu případů viru od začátku pandemie, což je nejvyšší míra po USA a Brazílii.

Zatímco 85 milionů Indů dostalo alespoň jednu injekci vakcíny proti koronavirům, pouze 11 milionů z nich dostalo obě vakcíny.

Vzhledem k vysokému počtu infekcí Indie nyní odložila vývoz velkého množství vakcín. Do dnešního dne dodala 64,5 milionu dávek.

Odborníci tvrdí, že nárůst, který je horší než loňský vrchol v polovině září, je částečně způsoben rostoucím ignorováním sociálních distancování a nošením masek na veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že úředníci ve zdravotnictví nadále varují před shromážděními na veřejných místech, předseda vlády Narendra Modi a jeho vůdci strany pořádají masivní shromáždění v několika státech, kde se konají místní volby.

Během úterní kampaně v Západním Bengálsku byl Modi viděn mávat autem maskovaným příznivcům.

Jeho vláda také umožnila měsíční masivní hinduistický festival, který denně přitahuje desítky tisíc věřících na pochod na břehu řeky Gangy v severním státě Uttarakhand.

O dalším vývoji v asijsko-pacifickém regionu:

Severní Korea ve své poslední zprávě pro Světovou zdravotnickou organizaci nadále požadovala příkladný rekord v prevenci šíření koronaviru. Na začátku epidemie označila Severní Korea své úsilí o udržení viru jako „záležitost národní přítomnosti“. Uzavřelo své hranice, zakázalo turistům a vyloučilo diplomaty. Země nadále přísně omezuje přeshraniční provoz a karantény desítek tisíc lidí s příznaky. Stále však říká, že nenalezl případ COVID-19, což je tvrzení, které je široce zpochybňováno. V e-mailu zaslaném agentuře Associated Press Edwin Salvador, zástupce WHO v Severní Koreji, uvedl, že Severní Korea od začátku epidemie do 1. dubna hlásila 23 121 lidí testujících na koronaviry a všechny výsledky byly negativní. Salvador uvedl, že mezi 26. březnem a 1. dubnem bylo testováno 732 lidí. Úředníci WHO tvrdí, že Severní Korea již neposkytuje agentuře OSN počet osob podezřelých z karanténních příznaků.

Jižní Korea ohlásila 668 nových případů koronaviru, což je nejvyšší denní skok za téměř tři měsíce, pokud jde o další nárůst a zpomalení zavádění vakcín. Čísla zveřejněná ve středu Korejskou agenturou pro kontrolu a prevenci nemocí zvyšují počet vnitrostátních případů na 106 898, z toho 1756 úmrtí. Většina nových případů byla v oblasti Soulu a dalších velkých městech. Úředníci dříve trvali na tom, že při zavádění vakcíny v Jižní Koreji je možný přístup vyčkávání, protože ohnisko v zemi nebylo tak závažné jako v Americe a Evropě. Nyní říkají, že studují všechna možná opatření, aby zabránili nedostatku, a zbývá zjistit, zda zváží omezení vývozu střel AstraZeneca od místní firmy SK Bioscience.

– Tváří v tvář kritice zpoždění zavedení vakcíny, která je pozadu, australský premiér Scott Morrison naznačil, že jeho země má potíže se získáním slíbených dávek vakcín z Evropy. Řekl, že více než 3 miliony dávek kontrahované australské vakcíny AstraZeneca ještě nedorazily – to by však nemělo být bráno jako kritika Evropské unie. „Toto je jen prostý fakt. Toto není konflikt. Není to konflikt. Není to argument. Není to střet. Je to jen prostá pravda. Australanské veřejnosti jednoduše objasňuji, problémy s dodávkami jsou to, co brání a omezuje, zejména v posledních měsících, zavedení vakcíny obecně, řekl Morrison novinářům v Canbeře. Řekl, že znovu napíše Evropské unii a společnosti AstraZeneca a požádá je, aby zaslali úplnou žádost o dávky vakcíny. Morrison uvedl, že některé dávky budou zaslány na pomoc sousedovi, Papuy-Nové Guineji, při řešení virové epidemie. V březnu zastavila Evropa kvůli obavám z nedostatku evropských dodávek asi 250 000 vakcín do Austrálie.

Nepál ve středu obnovil očkování proti COVID-19 vakcínami darovanými Čínou. Himalájská země zahájila v lednu očkovací kampaň vakcínami AstraZeneca vyráběnými indickým Sérovým institutem, ale musela ji pozastavit poté, co Indie přerušila dodávky. Čína darovala 800 000 dávek vakcíny Sinopharm, která byla uvedena na trh minulý měsíc. Indie poprvé poskytla jeden milion dávek vakcíny AstraZeneca a Nepál od společnosti koupil další dva miliony dávek. Byl však dodán pouze 1 milion a dodávka druhé poloviny byla společností zpožděna.