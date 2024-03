Vyšetřování české zpravodajské služby BIS odhalilo platby z pražského webu politikům v Nizozemsku, Belgii, Německu, Francii, Maďarsku a Polsku. Webová stránka Hlas Evropy byla obviněna z toho, že v roce 2023 utratila stovky tisíc eur, aby přiměla politiky a tvůrce veřejného mínění v těchto zemích zveřejňovat body ruské propagandy. Nizozemský krajně pravicový politický vůdce Thierry Baudet, který vyhrožoval násilím v parlamentu, když byl dotázán na zdroje financování své strany Fórum pro demokracii, se ve čtvrtek odmítl osobně dostavit na schůzku, kde by prodiskutoval svůj hněv.

Ve středu oznámené české vyšetřování konkrétně neidentifikovalo žádného politika podezřelého z přijímání peněz od Hlasu Evropy. Stránka propaguje proruské zprávy a názory ve více než tuctu jazyků, včetně angličtiny a holandštiny. Baudet se často objevoval v médiích a byl často citován v jejich článcích, zejména v posledním roce.

České ministerstvo zahraničí mezitím kvůli vyšetřování přidalo na národní sankční seznam Hlas Evropy, Viktora Medvedčuka a Artema Pavloviče Marčevského. „Toto rozhodnutí je v zájmu bezpečnosti České republiky a zároveň přispívá k ochraně demokracie v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu,“ uvedlo ministerstvo.

Medvedčuk je bývalý Ukrajinec a mezi své přátele počítá i ruského prezidenta Vladimira Putina. Ukrajina se vzdala prokremelskému oligarchovi při výměně zajatců s Ruskem v roce 2022. Čeští představitelé ho obvinili z tajného financování operace s cílem využít stránky k ovlivnění nadcházejících voleb. Česká vláda tvrdila, že to zahrnovalo spiknutí za účelem financování několika politiků.

České ministerstvo tvrdilo, že web podle Medvedčukových instrukcí provozuje Ukrajinec-Izrael Marčevskij. Jejich konečným cílem bylo destabilizovat Evropu a „narušit ukrajinskou územní celistvost, suverenitu a svobodu“.

Hlas Evropy vyzdvihuje několik krajně pravicových a euroskeptických politiků, včetně Marcela de Graafa, člena Evropského parlamentu, který zastupuje Stranu na obranu demokracie. Ostatní poslanci Evropského parlamentu jsou v poslední době více znepokojeni jeho rétorikou a pokusy o propagaci ruské propagandy. Vyzvali k vyšetřování, aby se zjistilo, zda se nedomlouvá s Ruskem, a vyzvali také Evropský parlament, aby prozkoumal vliv Ruska v zákonodárném sboru.

Mnoho nizozemských poslanců ve čtvrtek po zprávě reagovalo na sociálních sítích znepokojeně, včetně těch dvou, kterým Baudet ve středu zřejmě vyhrožoval v Tweed Kamer, dolní komoře parlamentu. Když Baudet opakovaně zdůrazňoval myšlenku uspořádání referenda, kde by nizozemští občané mohli hlasovat o tom, zda Nizozemsko setrvá v Evropské unii nebo ji opustí, vůdce frakce D66 Jan Paternot řekl, že Baudet papouškuje ruská témata.

Zástupce Jesse Claver z Paternotte a GroenLinks-PvdA řekl, že chtějí vědět, zda FvD, jeho přidružené organizace nebo samotný Baudet vůbec přijali ruské peníze, bez ohledu na povahu jakýchkoli bitcoinových darů, které strana obdržela. Paternot během debaty řekl, že Baudetovy postoje byly „vždy plně v souladu s postoji Kremlu“. Claver vyjádřil znepokojení nad tím, že poslanci často dostávají utajované brífinky, včetně otázek týkajících se Ruska, jako jsou aktualizace týkající se NATO.

Pokud jde o Paternota, Baudet řekl, že v jakémkoli jiném scénáři by zasáhl osobu, která taková obvinění vznesla. „Jsme obviněni z toho, že jsme ruští agenti. To považuji za nechutné,“ dodal. Zopakoval hrozbu, když mu po debatě čelil poslanec GroenLinks-PvdA Jesse Claver.

Claver ve čtvrtek o českém vyšetřování psal na sociálních sítích. Dodal: „Jsou to velmi znepokojující zprávy. Zejména proto, že se také zdá, že znepokojují nizozemské politiky.“ „Je to přímá hrozba pro naši národní bezpečnost.“

„Baudetova prohlášení uvnitř i vně včerejší debaty jsou naprosté šílenství,“ řekl ve čtvrtek Paternot. Dodal: „Dnešní ranní zprávy objasňují jednu věc: Musíme si klást více otázek o zahraničním vlivu, zvláště se stranou, která soustavně ignoruje dohody týkající se integrity a transparentnosti.“

Geert Wilders, který vede krajně pravicovou stranu PVV, řekl na Channel X, že je „naprosto nepřijatelné“, že nizozemští politici přijali peníze Hlasu Evropy. „Pokud je to pravda, pak chci vědět, kdo to je? Chci slyšet ten příběh. Jaké jsou zúčastněné strany?“ Řekl to ve čtvrtek v Tweed Camera.

V minulosti zmařil pokusy o zlepšení transparentnosti v souvislosti s politickými dary, zejména dary od organizací v zahraničí. Wilders řekl parlamentu, že se cítí být podveden, protože se dříve vyslovil pro obsah Hlasu Evropy. „Ale naštěstí jsme z této země nedostali od nikoho ani cent, přímo ani nepřímo, ani přes webovou stránku. Ale je to špatné. Protože tu máme brzy evropské volby, a pokud se vás dotknou velké sumy peněz, tak je to v pořádku.“ to je… velmi špatné.“

Martin Bosma, šéf Tweede Kamer, pozval Baudeta, aby během osobní schůzky prodiskutoval hrozbu kladenou Klaverovi. Baudet se odmítl zúčastnit, ale mluvil s Bousmou po telefonu. „Zmínil se, že má další schůzku a že tu dnes nebude moci být,“ citovala agentura Bosmu. „Myslím, že to samo o sobě je škoda.“

Bosma řekl, že Baudet řekl, že je mu líto, co řekl Clavierovi, když opustil debatu o Tweed Camera. „Řekl, že se nechal vtáhnout do zuřivosti kontroverze,“ dodal Bosma.

Navzdory Bosmově zklamání Baudet kritizoval média za to, že poukázal na to, že se setkání nezúčastnil. „Včera večer jsem Martinovi okamžitě oznámil, že nemohu přijít v navrhovanou dobu kvůli tréninku kickboxu,“ řekl Baudet. ukázalo se, že to není nutné,“ řekl Baudet na sociálních sítích.