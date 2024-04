Indonéská sopka: Jak mohla erupce Ruang ovlivnit počasí a klima

CNN

když Mount Ruang v Indonésii Minulý týden došlo k několika explozivním erupcím a sopečné plyny proudily tak vysoko, že dosáhly druhé vrstvy atmosféry, desítky tisíc stop nad zemským povrchem.

Erupce sopky Rawang vedly k uvolnění obrovského sloupce popela a poslaly některé sopečné plyny více než 65 000 stop do vzduchu, podle amerického „vesmírného“ webu. Satelitní odhady – Asi 25 000 stop nad úrovní, ve které obvykle létá komerční letadlo.

Potenciální dopady erupce na počasí a klima se dostávají do centra pozornosti, i když nebezpečí, které sopka představuje a pokračují evakuace.

Sopky mohou mít krátkodobý dopad na klima – včetně ochlazování globálních teplot – kvůli plynům, které pumpují vysoko do horní atmosféry. Podle Grega Hueyho, vedoucího School of Earth and Atmospheric Sciences Georgia Tech, bude ale dopad Mount Rowang na klima pravděpodobně minimální.

Huey řekl CNN, že denní povětrnostní podmínky v blízkosti Mount Ruang – teploty, oblačnost a déšť – pravděpodobně sopka dlouho neovlivní.

Mount Ruang, 2400 stop (725 metrů) stratovulkán na ostrově Ruang v indonéské provincii Severní Sulawesi, od úterní noci vybuchl nejméně sedmkrát, uvedlo centrum. Oznámila to tamní vulkanologická agentura. Stratovulkány mohou podle vulkanologů produkovat výbušné erupce, protože jejich kuželovitý tvar umožňuje hromadění plynu.

Sopečný popel je obvykle směsí rozdrcených pevných látek – včetně hornin, kovů a skla – a plynů, jako je vodní pára, oxid uhličitý a oxid siřičitý. Podle NASA.

„Popel samotný má v atmosféře krátkou životnost, protože je těžký a velký a má tendenci se rychle usazovat,“ řekl Huey CNN. Jsou to plyny, které jsou schopny dosáhnout mnohem vyšších hladin v atmosféře.

Hustý popel v blízkosti povrchu vytváří nebezpečnou kvalitu vzduchu a způsobuje dočasný chladicí efekt, protože blokuje teplé sluneční paprsky. Jakmile aktivní erupce ustane, popel se začne usazovat.

Centrum pro vulkanologii a zmírnění geologického nebezpečí/AFP/Getty Images Mount Ruang chrlil lávu a popel 17. dubna, jak je vidět z Citaro, Severní Sulawesi. Blesk také způsobil mrak popela, běžný jev při silných sopečných erupcích.

Některé plyny z erupce hory Ruang vystoupaly tak vysoko, že se dostaly do stratosféry, druhé vrstvy zemské atmosféry. Nachází se těsně nad troposférou, kde se vyskytuje veškerý život a počasí.

Stratosféra je extrémně suché místo a podle Howea do ní obvykle pronikají pouze plyny s dlouhou životností – trvající desetiletí. Sopečná erupce je v podstatě jedinou přirozenou cestou, jak se plyny s krátkou životností – méně než několik let – jako oxid siřičitý a vodní pára mohou dostat do stratosféry.

Jakmile se dostanou do stratosféry, oxid siřičitý a vodní pára se spojí a vytvoří aerosoly kyseliny sírové, které vytvoří vrstvu mlžných kapiček. Podle UCAR. Tyto kapičky se šíří daleko od svého vstupního bodu a zůstávají ve stratosféře až tři roky, odrážejí sluneční světlo zpět do vesmíru a způsobují pokles globálních teplot.

Chladicí efekt však trvá déle, pokud se do stratosféry dostane více plynu.

V roce 1991 vybuchla na Filipínách Mount Pinatubo – další stratovulkán – a vytvořila největší oblak oxidu siřičitého, jaký byl kdy naměřen. Erupce vylila do atmosféry více než 17 milionů tun plynu a vedla k poklesu globální teploty asi o 0,5 stupně Celsia (0,9 stupně Fahrenheita), který podle US Geological Survey trval asi rok.

Pro srovnání, satelitní přístroje odhadovaly, že Mount Ruang byla vypuštěna asi 200 kilometrů daleko 300 tisíc tun oxidu siřičitého Zatím však není jasné, kolik z tohoto oblaku dosáhlo stratosféry. I když je to samo o sobě velmi velké množství, je podle Hui mnohem menší než v nejextrémnějším případě.

Velká erupce, jako byla hora Pinatubo z roku 1991, by jistě mohla planetu na několik let ochladit, i když by nedokázala vymazat účinky zemské atmosféry. Aktuální klimatické problémy Kvůli znečištění způsobenému globálním oteplováním to přijde za cenu vážných škod na životech a majetku.

K této zprávě přispěla Kathleen Magramo ze CNN.