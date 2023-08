Sledujte: SpaceX Crew-7 úspěšně startuje

Sledujte start SpaceX Crew-7 ve výše uvedeném odpalovacím zařízení. Druhý pokus o vypuštění Crew-7 v sobotu ráno byl úspěšný. Podívejte se na celé spouštěcí video ve spouštěči výše. Páteční start byl zrušen, protože NASA řekla, že chce více času, aby se ujistila, že je to bezpečné, i když je vše v pořádku. Konkrétně chce tým provést další analýzy systému kontroly prostředí a podpory života v kapsli Dragon. Tento systém poskytuje posádce uvnitř kosmické lodi čistý vzduch a vodu. Mise NASA SpaceX Crew-7 zahrnuje čtyři astronauty ze čtyř různých vesmírných agentur, což je první pro komerční program posádky. Misi vede Yasmine Mokbeli z NASA, jako pilot bude sloužit dánský astronaut Andreas Mogensen z Evropské vesmírné agentury a specialisty mise z příslušných agentur jsou Rus Konstantin Borisov a Satoshi Furukawa z Japonska. „Ani astronauti nemohou znát desítky tisíc lidí, kteří zasvětili své životy své bezpečnosti. Všechno je dvakrát, třikrát a čtyřikrát kontrolováno,“ řekla Nicole Jordan z programu komerčních posádek NASA. na Mezinárodní vesmírnou stanici více než 80 nových vědeckých prací, na kterých bude posádka pracovat, spolu se stovkami dalších, které jsou již na palubě.Space Lab. Zvláštní pozornost bude věnována vlivu nulové gravitace na lidské tělo. Je součástí širší studie o průzkumu hlubokého vesmíru. „Když přemýšlíme o rizicích, jako je radiace a izolace, mikrogravitace je jedním z těch velkých rizik.“ Mezinárodní vesmírná stanice neboli nízká oběžná dráha Země je pro nás skvělým modelem, abychom pochopili, co potřebujeme připravit,“ řekla Christine Fabeová z Human Research Programu NASA Úspěšná zkouška startu Úterní ráno Nové centrum řízení startu bylo certifikováno tento týden v komplexu SpaceX HangerX a bude poprvé použito na misi Crew-7 Nové centrum umožní všem manažerům komerčních startů pro SpaceX a NASA být k sobě blíž, než byli v předchozím zařízení v NASA LCC. Všichni teď budou ve stejné místnosti. „V novém HangerX LLCC jsme skutečně schopni sedět se všemi ve stejné místnosti. Engineering Control Room, také známý jako Engineering Mansion, je to, čemu SpaceX říká své jméno. Ale, řekl Jarrell Lawrence, manažer mise pro Program komerčních posádek NASA. Má soudržný tým.“ Tým doufal, že kroky vpřed proběhnou hladce, než se v sobotu před rozbřeskem rozjedeme. „Všem to přijde tak uklidňující, že už to udělali.“ jakýkoli problém nebo se podívejte na cokoli konkrétního, pokud jde o bezpečnost posádky.“

